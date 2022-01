Hyundai este optimistă: vânzările revin la normal

Hyundai se așteaptă ca vânzările să revină la nivelurile de dinainte de pandemie în acest an, când criza microcipurilor se va atenua.

Hyundai Motor speră că deficitul de semiconductori care afectează industria auto globală se va reduce în trimestrul următor și că vânzările sale vor reveni la nivelurile de dinainte de pandemie în acest an, potrivit vicepreședintelui executiv al companiei, Gang Hyun Seo.

Vorbind într-un apel în urma câștigurilor trimestriale, Gang a spus că actuasla criză a cipurilor va continua probabil până la sfârșitul trimestrului curent și apoi producția s-ar putea normaliza.

Hyundai a declarat că profitul operațional în perioada de trei luni până în decembrie a scăzut cu 6,8% față de un an anterior, la 1,53 trilioane de woni sau 1,28 miliarde de dolari.

Venitul net consolidat a scăzut cu 57%, până la 546 de miliarde de woni. Cu toate acestea, vânzările au fost de 31 de trilioane de woni, în creștere cu 6,1% și puțin mai mari decât estimările, datorită unui won coreean mai slab și vânzărilor de produse cu valoare adăugată.

An greu pentru Hyundai

Vânzările globale ale producătorului auto au scăzut cu 15% în ultimul trimestru, cu o scădere de 43% în China. Vânzările din Coreea de Sud și America de Nord au scăzut cu 8,9%, respectiv 7,9%. Europa a fost însă o piață bună pentru coreeni, cu o creștere de 7%.

Hyundai își propune să vândă 4,32 milioane de vehicule în acest an, inclusiv o creștere cu 30% a mașinilor ecologice. Acestea vor reprezenta până la 40% din vânzările din Europa, față de 32% în 2021, a spus compania. Noua sa mașină Ioniq 6 complet electrică va fi lansată în Coreea de Sud în prima jumătate a anului.

Pyoung-Mo Kim, analist la DB Financial Investment cu sediul în Seul, a declarat că o revenire la producția normală pentru Hyundai ar putea fi amânată până la sfârșitul acestui an, deoarece producătorii de cipuri precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ar putea crește prețurile.

Pe lângă problemele din lanțul de aprovizionare, prețurile mai mari ale mărfurilor au reprezentat o povară. Hyundai a declarat în noiembrie că prețul minereului de fier în al treilea trimestru a crescut cu 63% față de anul anterior, la 165 de dolari pe tonă, în timp ce aluminiul a crescut cu 40% la 2.384 de dolari pe tonă, iar cuprul a crescut cu 48%, până la 9.188 de dolari.