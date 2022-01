How I Met Your Father ne pregătește alte surprize: pe cine vor să readucă în distribuție producătorii

„How I Met Your Father” reprezintă continuarea firească a celebrului și iubitului sitcom „How I Met Your Mother”, ce a rulat între anii 2005 și 2014. Fanii acestui serial s-ar putea bucura la auzul veștii că printre noile personaje s-ar putea strecura și unele cu reputație.

Producătorii „How I Met Your Father” au declarat că se gândesc să o readucă în distribuție pe Britney Spears, vedetă care a contribuit, de asemenea, și în cazul seriei precedente.

Isaac Aptaker, responsabil pentru „How I Met Your Father”, a declarat că i-ar plăcea ca Britney Spears să se întoarcă în rolul personajului pe care l-a interpretat în filmul serial „How I Met Your Mother”. Noul spinoff al sitcom-ului clasic a avut deja parte de premiera primelor două episoade ale sezonului său de zece episoade, în data de 18 ianuarie 2022.

Din ceea ce am putut vedea până acum, show-ul nu este cu mult diferit față de varianta anterioară, încercând să păstreze standardele impuse, însă adaptând scenariul zilelor noastre, în care aplicațiile de dating au devenit noul trend, atunci când vorbim despre căutarea unei relații (de durată – sau nu).

„How I Met Your Father” ar putea să readucă în prim-plan mai multe vedete ale momentului

În cele două episoade, scenariștii au prezentat publicului noile personaje, fără a ni se oferi, până în momentul de față, multe apariții de tip „cameo” a personajelor din trecut, atât de iubite de fanii acestei producții.

A existat, totuși, o scurtă apariție a lui Leighton Meester, cunoscută pentru rolul din „Gossip Girl”. Există șansa ca, pe viitor, personajul să revină și în următoaraele episoade din serialul Hulu, „How I Met Your Father”.

Unul dintre cele mai semnificative cameouri din „How I Met Your Mother” a fost apariția starul pop, Britney Spears. Spears a apărut ca personajul Abby, în episodul 13 al sezonului 3, „Ten Sessions” și în episodul 17, „Everything Must Go”. Abby este recepționera în cadrul cabinetului dermatologului unde merge Ted frecvent.

Rămâne de văzut dacă dorința producătorilor se va concretiza, de vreme ce Britney Spears se află, în acest moment, într-o situație oarecum dificilă. Artista a avut parte de o serie de procese în care a încercat (și reușit) să scape de sub tutela tatălui său. Acesta o acuza pe artistă că ar fi incapabilă de a-și gestiona propria viață.