Hillary Clinton sare în apărarea premierului finlandez: „Sanna Marin, nu mai dansezi singură”

Imaginile în care premierul finlandez dansa și petrecea cu prietenii săi au stârnit critici la scară largă. Sanna Marin a apărut în public și s-a apărat, spunând că nu e nimic rău în faptul că vrea să se distreze și să danseze. Acum, fostul secretar de stat american și candidat la președinție Hillary Clinton a intervenit în sprijinul colegei sale.

Hillary Clinton a postat o fotografie cu ea dansând,

Într-un tweet publicat duminică, Clinton a distribuit o fotografie cu ea însăși dansând într-un bar în timpul unei vizite de lucru în Cartagena, Columbia, în 2012, și l-a încurajat pe liderul finlandez să „continue să danseze”.

Marin, în vârstă de 36 de ani, i-a mulțumit lui Clinton pentru sprijinul său.

În Finlanda, înregistrările video continuă să stârnească dezbateri aprinse, fostul secretar al Partidului Social-Democrat al lui Marin, Mikael Jungner, acuzând-o pe aceasta că „divizează” și „rupe” țara.

As Ann Richards said, „Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels.”

Here’s me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

