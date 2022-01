HBO Max, mai popular decât ai crede: serviciul care ți-a adus Matrix, Dune și Succession face valuri global

Chiar dacă HBO Max nu a ajuns încă în România și continuăm să ne bucurăm la HBO Go, un lucru este clar. Platforma de streaming desprinsă din clasicul HBO face valuri la nivel global și atrage o sumedenie de utilizatori noi.

Departe de a ajunge la nivelul Netflix, HBO Max își continuă procesul de propagare la nivel global, iar în prima jumătate a acestui an, are toate șansele să ajungă și în România. Până atunci, se poate deja lăuda cu o performanță care depășește toate estimările analiștilor și a propriilor angajați.

HBO Max, în drum spre Netflix

HBO Max este serviciul de streaming al celor de la WarnerMedia, unul dintre cei mai relevanți titani din domeniul divertismentului. Din această poziție, conform datelor confirmate de AT&T, altă companie mamă, platforma online a atins în 2021 pragul de 78,3 milioane de abonați la nivel global, cu mult peste estimări.

Foarte mulți abonați au sărit pe încă un abonament la streaming datorită peliculelor din cinematografe care s-au lansat la scurt timp după premieră sau simultan și online. Dune, Mortal Kombat, noul film din seria Matrix, toate sunt exemple de mega producții care, înainte de pandemie, s-ar fi bucurat de încasări record la cinema. Acum, nu au făcut decât să aducă și mai mulți oameni în curtea HBO. Popularitatea a fost amplificată și de sezoane noi din Succession sau Sex and the City (And Just Like That).

Ca referință, WarnerMedia estima în luna iulie a anului trecut că nu se va apropia de un maxim de 73 de milioane de abonați până la finalul lunii decembrie. După cum am menționat mai sus, valoarea finală a fost de 78,3 milioane, cu aproximativ cinci milioane peste estimări.

În ceea ce privește particularitățile procesului de propagare, HBO Max a fost lansat în America Latină spre finalul celui de-al treilea trimestru, în timp ce în ultimele luni din an, extinderea a continuat cu câteva țări din Europa. Dacă totul merge bine, previziunile CEO-ului AT&T, John Stankey, se vor adeveri, iar HBO Max va avea între 120 și 150 de milioane de abonați până la finalul lui 2025.