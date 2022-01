Cel mai vizionat film de pe HBO, din 2021, nu e Dune sau Matrix

O anumită producție a reușit performanța de a detrona „The Matrix Resurrections”, „Godzilla vs Kong” sau chiar „Dune”, în 2021, pe HBO. În mod evident, vorbim despre o mare surpriză, de vreme ce producțiile mai devreme menționate se numărau deja printre favoritele publicului din întreaga lume.

Platforma de streaming a celor de la HBO este, fără dar și poate, una dintre cele mai urmărite din online. Așadar, ținând cont de acest aspect, devine extrem de important ce producție se înscrie în topul celor urmărite producții, într-un anumit interval de timp.

Mortal Kombat, în topul vizualizările, pe HBO Max

„Mortal Kombat” pare să fie învingătorul, atunci când ne referim la filmele lansate de Warner Bros., în 2021, pe HBO Max. Cei mai mulți spectatori ai platformei au decis că acesta a fost, la sfârșitul anului trecut, cel mai demn de urmărit film, detronând producții cu renume ca „The Matrix Resurrections”, „Godzilla vs Kong” sau „Dune”.

Spre sfârșitul anului 2020, compania-mamă Warner Bros., WarnerMedia, a luat o decizie importantă și anume să își prezinte întreaga listă de filme din 2021 atât în cinematografe, cât și pe HBO Max. Primul exemplu important a fost „Wonder Woman 1984”, în perioada Crăciunului 2020.

Mișcarea a fost considerată a fi una controversată, însă compania nu s-a lăsat, ba chiar a explicat că, în acest mod, le dă cinefililor oportunitatea de a alege modul în care vizionează filmele, în contextul pandemiei de COVID-19. În plus, cu ocazia asta, reușea să „împuște doi iepuri dintr-o dată”, popularizând, totodată, și HBO Max.

Warner Bros. a reușit să lanseze, de-a lungul timpului, o gamă largă de filme pe HBO Max precum „The Matrix Ressurection” și „The Suicide Squad”, dar și filme mai serioase ca „King Richard” și „The Many Saints of Newark”. Nici producțiile destinate întregii familii nu au fost uitate: „Tom & Jerry” și Space Jam: A New Legacy” s-au numărat printre ele.