Harvey Weinstein, subiect de film: când vei putea vedea She Said

Universal Pictures a lansat, joia trecută, trailerul pentru She Said, filmul în care îi putem vedea pe Carey Mulligan și Zoe Kazan, în rolurile reporterilor New York Times, Megan Twohey și Jodi Kantor, adică cei care au scris articolul, devenit celebru, despre adevărata natură a lui Harvey Weinstein.

Scandalul de atunci a însemnat începutul sfârșitului pentru producătorul Weinstein, câștigător al premiului Oscar, și l-a adus negreșit în fața justiției pentru faptele sale. El a fost acuzat de agresiune sexuală, iar acest eveniment a dat naștere cunoscutei mișcări #MeToo, atât la Hollywood, cât și în alte părți ale lumii.

Filmul este regizat de Maria Schrader (cunoscută, de asemenea, și pentru Unorthodox), după un scenariu original scris de Rebecca Lenkiewicz. Filmul se pregătește pentru lansarea în cinematografe în data de 18 noiembrie 2022.

She Said se bazează pe bestsellerul din New York Time, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, care relatează modul în care jurnaliștii Twohey și Kantor au construit una dintre cele mai importante povești ale unei generații, ajutând la spulberarea deceniilor de tăcere asupra abuzuri asupra femeilor, și nu numai.

Brad Pitt a dat „o mână de ajutor” filmului She Said

În She Said, îi mai putem vedea, de asemenea, Tom Pelphrey, Patricia Clarkson, Andre Braugher și Samantha Morton, printre multe alte nume mai cunoscute sau mai puțin cunoscute.

Vestea și mai bună este că, printre producători se află Brad Pitt, Dede Gardner și Jeremy Kleiner, de la Plan B Entertainment. Megan Ellison și Sue Naegle, de la Annapurna Pictures sunt, de asemenea, producători executivi.

În cazul în care vrei să știi mai multe despre Harvey Weinstein, dar și despre ceea ce s-a întâmplat imediat după ce faptele sale au ieșit la iveală, poți merge la cinema pe 18 noiembrie.

De asemenea, dacă nu mai ai răbdare până atunci, poți urmări trailer-ul oficial, în cele ce urmează.