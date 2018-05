Harvey Weinstein s-a predat: de ce riscă să ajungă la închisoare

Harvey Weinstein, unul dintre cei mai cunoscuți producători de la Hollywood s-a predat autorităților. El este acuzat de agresiuni sexuale de către mai multe femei.

Harvey Weinstein era așteptat să se predea Departamentului de Poliție din New York în cursul zilei de 25 mai, pentru a răspunde acuzațiilor de viol care i-au fost intentate, iar producătorul a și făcut acest pas. Weinstein ar fi acuzat și că a violat o femeie și a obligat o alta să-i facă sex oral. În total, acesta a fost acuzat de mai bine de 70 de femei cu privire la agresiunile sexuale pe care le-ar fi comis de-a lungul a câteva zeci de ani. Între vedetele care l-au acuzat public pe Weinstein se numără Ashley Judd, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette Alyssa Milano, Salma Hayek, Reese Witherspoon, Eva Longoria, Emma Stone și Natalie Portman

În 2017, au apărut primele dezvăluiri de acest fel, datorită New York Times și The New Yorker, iar acestea au dus la apariția mișcării #meetoo. Pe fondul acesteia, sute de femei au făcut un pas în față și au făcut dezvăluiri șocante vizavi de industria de la Hollywood. O mulțime de vedete au fost acuzate public de diverse agresiuni sexuale, iar cel mai recent nume greu dintr-o lungă listă este cel al lui Morgan Freeman.

Harvey Weinstein va fi pus sub acuzare datorită dezvăluirilor pe care Lucia Evans le-a făcut; aceasta a declarat că Weinstein a obligat-o să întrețină relații sexuale orale cu acesta în 2004. De asemenea, și Ashley Judd l-a dat în judecată pe producător. Aceasta susține că nu a fost distribuită în The Lord of the Rings, după ce în 1998 i-a refuzat avansurile sexuale ale acestuia. Weinstein, însă, a negat acuzațiile.

Rose McGowan a fost una dintre primele care au avut curajul de a-l acuza public pe Weinstein de agresiuni sexuale. Asia Argento este cea care l-a acuzat pe Weinstein de viol, care s-ar fi petrecut în 1997, în timpul Festivalului de la Cannes