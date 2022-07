Harta salariilor. România, comparată cu alte țări. Unde se câștigă mai bine?

Suntem obișnuiți să auzim în jurul nostru afirmații de tipul „în România salariile sunt foarte mici” sau „la noi nu se plătește bine”. Vă propunem să analizăm salariile din mai multe state, referindu-ne la un domeniu de top în întreaga lume, la ora actuală: sectorul IT, iar apoi să conturăm concluzia.

Conform unui studiu recent realizat de Codecool, privind topul salariilor din IT în 2022 în Europa, ajustate la indicele de nivel de trai, se pare că România se poziționează cu mult peste statele din regiune. De exemplu, la noi salariile programatorilor sunt cu 25% mai mari, comparativ cu țările Europei de Est.

„Studiul arată că salariul unui programator începător din România este mai mare cu 25% decât cel al unui programator din Polonia sau Croația, și cu peste 15% mai mare decât salariile din Bulgaria și Grecia”, transmite sursa citată.

Suntem plătiți prost sau doar ni se pare?

În România, un programator fără experiență câștigă un salariu net anual estimat la 11.300 euro. Astfel, țara noastră ocupă locul 25.

Și anul acesta reușim să ne menținem în fața unor țări precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, Lituania, în ceea ce privește salariilor programatorilor junior dar și cei cu experiență profesională.

Dacă ne uităm la salariile ajustate la nivelul de trai din țările analizate, România urcă câteva poziții, ajungând să ocupe locul 16, surclasând veniturile din țări ca Irlanda, Cehia, Grecia.

Conform analizei, cele mai mari salarii din industria IT din Europa se înregistrează în Elveția, Marea Britanie și Belgia. În cazul Elveției, salariul unui programator junior poate începe de la 62.000 euro pe an, un programator cu experiență medie câștigă 119.000 euro anual, iar un senior cu peste 5 ani experiență poate avea un salariu de 195.000 euro pe an.

Prin urmare, sectorul nostru de IT pare a se bucura de un avans generos din punct de vedere salarial, față de multe state din regiune, cu economii naționale comparabile. Desigur, diferențele pot fi notabile în privința altor domenii de activitate, însă strict referitor la IT-iști, putem afirma că suntem competitivi.