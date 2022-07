Guvernul din Estonia a demisionat. Cum explică decizia premierul Kaja Kallas

Premierul Estoniei, Kaja Kallas, și-a informat oficial guvernul, joi dimineața, cu privire la decizia sa de a demisiona. Odată cu prim-ministrul, întreg executivul și-a dat demisia. Kallas va convoca o ședință extraordinară a Parlamentului, în care să ceară un mandat pentru noua sa coaliție guvernamentală cu Isamaa și Partidul Social-Democrat.

Premierul estonian Kaja Kallas a demisionat, joi, pentru a forma o nouă coaliție guvernamentală în țara baltică. Aceasta va convoca, vineri, o ședință extraordinară a Parlamentului, cu scopul de a cere un „mandat pentru noua coaliție guvernamentală” cu micul partid conservator „Isamaa” Patria și Partidul Social Democrat de opoziție. Prim-ministrul Estoniei a explicat că, pentru a forma un nou guvern, cel actual trebuie să demisioneze.

Cele trei partide vor avea majoritatea în legislatura de la Riigikogu, cu 101 de locuri. Potrivit acordului, prima femeie prim-ministru din Estonia va evita guvernarea cu un singur partid.

„Dimineața aceasta a început cu o ședință de guvern, unde am anunțat oficial decizia de a demisiona din proprie inițiativă. Tot guvernul va demisiona împreună cu mine. Am depus apoi imediat scrisoarea de demisie președintelui Alar Karis, pe care a acceptat-o, și mi-a dat și autoritatea de a forma un nou guvern.

Mâine, la ședința extraordinară a Parlamentului, voi cere un mandat pentru noua coaliție de guvernare a Partidului Reformat cu Patria și Partidul Social Democrat. Guvernul nostru a venit să conducă țara într-un moment foarte dificil, cu pandemia COVID-19, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și criza energetică. În ciuda perioadei dificile, am făcut multe lucruri bune și mărețe pentru a face statul estonian mai puternic și pentru a ne sprijini poporul”, a spus premierul demisionar al Estoniei pe rețelele sociale.

„În timpul pandemiei, am ținut societatea deschisă și copiii la școală, am ajutat oamenii să facă față prețurilor ridicate la energie, am investit un miliard de euro în consolidarea capacităților de apărare ale Estoniei și am realizat consolidarea apărării flancului estic al NATO și am fost unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei. Sunt recunoscător miniștrilor, cu care am condus țara timp de un an și jumătate. Estonia a fost pe mâini bune”, a mai precizat Kaja Kallas.