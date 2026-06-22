Cât de des se tunde gazonul vara? Specialiștii spun că mulți proprietari greșesc

Specialiștii recomandă ca tunderea să fie realizată în funcție de creșterea efectivă a gazonului și nu după un program fix. În perioadele cu ploi și temperaturi moderate, iarba poate necesita tundere o dată la 5-7 zile. În schimb, în timpul episoadelor de caniculă, creșterea încetinește, iar intervalul dintre tunderi poate fi mai mare.

O greșeală frecventă este tunderea gazonului la aceeași frecvență pe tot parcursul verii, fără a ține cont de condițiile meteorologice.

De ce nu este recomandată tunderea foarte scurtă

Mulți proprietari aleg să taie iarba cât mai scurt, considerând că astfel vor reduce numărul de tunderi necesare. În realitate, această practică poate avea efecte nedorite.

Atunci când gazonul este tuns excesiv, firele de iarbă își pierd o parte importantă din suprafața foliară necesară fotosintezei. În plus, solul rămâne mai expus razelor solare, ceea ce favorizează evaporarea rapidă a apei.

În perioadele cu temperaturi ridicate, un gazon tuns prea scurt poate căpăta o culoare gălbuie și poate deveni mai vulnerabil la stresul termic.

Specialiștii recomandă să nu fie eliminată mai mult de o treime din înălțimea firului de iarbă la o singură tundere. Această regulă contribuie la menținerea unui gazon sănătos și rezistent.

Vara, iarba mai înaltă poate fi un avantaj

Contrar unei idei răspândite, iarba puțin mai înaltă în sezonul cald poate proteja mai bine gazonul.