Cât de des se tunde gazonul vara? Specialiștii spun că mulți proprietari greșesc
Un gazon verde, dens și uniform este dorința oricărui proprietar de curte sau grădină. În timpul verii însă, întreținerea acestuia poate deveni o provocare, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate și precipitații reduse. Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de tunderea ierbii: cât de des trebuie făcută și care este momentul potrivit? Specialiștii atrag atenția că multe persoane tund gazonul prea des sau prea scurt, iar acest obicei poate afecta sănătatea ierbii și aspectul general al peluzei.
Frecvența tunderii depinde de ritmul de creștere al ierbii
În sezonul cald, gazonul continuă să crească, însă ritmul său este influențat de temperatură, cantitatea de apă disponibilă și tipul de iarbă cultivată.
Specialiștii recomandă ca tunderea să fie realizată în funcție de creșterea efectivă a gazonului și nu după un program fix. În perioadele cu ploi și temperaturi moderate, iarba poate necesita tundere o dată la 5-7 zile. În schimb, în timpul episoadelor de caniculă, creșterea încetinește, iar intervalul dintre tunderi poate fi mai mare.
O greșeală frecventă este tunderea gazonului la aceeași frecvență pe tot parcursul verii, fără a ține cont de condițiile meteorologice.
De ce nu este recomandată tunderea foarte scurtă
Mulți proprietari aleg să taie iarba cât mai scurt, considerând că astfel vor reduce numărul de tunderi necesare. În realitate, această practică poate avea efecte nedorite.
Atunci când gazonul este tuns excesiv, firele de iarbă își pierd o parte importantă din suprafața foliară necesară fotosintezei. În plus, solul rămâne mai expus razelor solare, ceea ce favorizează evaporarea rapidă a apei.
În perioadele cu temperaturi ridicate, un gazon tuns prea scurt poate căpăta o culoare gălbuie și poate deveni mai vulnerabil la stresul termic.
Specialiștii recomandă să nu fie eliminată mai mult de o treime din înălțimea firului de iarbă la o singură tundere. Această regulă contribuie la menținerea unui gazon sănătos și rezistent.
Vara, iarba mai înaltă poate fi un avantaj
Contrar unei idei răspândite, iarba puțin mai înaltă în sezonul cald poate proteja mai bine gazonul.
Firele mai lungi oferă umbră la nivelul solului și reduc pierderea apei prin evaporare. În același timp, rădăcinile se dezvoltă mai bine, ceea ce ajută planta să suporte mai ușor perioadele secetoase.
Din acest motiv, mulți specialiști recomandă ca înălțimea gazonului să fie menținută ușor mai mare vara decât în alte perioade ale anului.
Această strategie contribuie la păstrarea culorii verzi și la reducerea stresului provocat de temperaturile ridicate.
Momentul zilei contează mai mult decât cred mulți proprietari
Pe lângă frecvența tunderii, și alegerea momentului potrivit este importantă.
Tunderea în timpul amiezii, când temperaturile sunt foarte ridicate, poate afecta iarba și poate accentua pierderea de apă. De asemenea, echipamentele de tuns funcționează mai greu în condiții de căldură extremă.
Cele mai potrivite momente sunt dimineața sau spre seară, când temperaturile sunt mai blânde și gazonul este mai puțin expus stresului termic.
În același timp, iarba nu trebuie tunsă imediat după udare sau după ploaie, deoarece firele umede se taie mai greu și pot conduce la un rezultat neuniform.
Greșeli care pot afecta aspectul gazonului
Întreținerea gazonului nu înseamnă doar tundere regulată. Specialiștii atrag atenția că lamele neascuțite ale mașinii de tuns pot deteriora firele de iarbă, lăsând margini rupte care se usucă mai repede.
O altă greșeală este ignorarea semnelor de stres ale gazonului. Dacă iarba începe să își schimbe culoarea sau își încetinește vizibil creșterea, frecvența tunderii trebuie ajustată.
De asemenea, tunderea repetată la o înălțime foarte mică poate favoriza apariția buruienilor și poate reduce densitatea gazonului în timp.
Cum menții un gazon sănătos pe timpul verii
Pentru a avea o peluză frumoasă în sezonul cald, specialiștii recomandă un echilibru între tundere, udare și întreținerea generală a gazonului.
Respectarea regulii de a nu elimina mai mult de o treime din înălțimea ierbii, evitarea tunderii în orele de caniculă și adaptarea frecvenței în funcție de ritmul de creștere sunt măsuri simple care pot face diferența.
Un gazon bine îngrijit nu este neapărat cel mai scurt, ci cel care reușește să își păstreze densitatea, culoarea și rezistența pe tot parcursul verii. Tocmai de aceea, specialiștii consideră că tunderea excesivă rămâne una dintre cele mai întâlnite greșeli făcute de proprietarii de grădini.