Grupul Volkswagen continuă investițiile: ce modele electrice pregătesc nemții

CEO-ul Grupului VW, Herbert Diess, a declarat că dezvoltarea noilor modele este „în plină desfășurare”.

Dezvoltarea noului vehicul electric mic de dimensiunea Polo de la Volkswagen, împreună cu derivate pentru mărcile Skoda și Cupra, este „în curs de desfășurare”, a declarat CEO-ul Grupului VW, Herbert Diess.

Grupul VW a publicat pe contul său de Twitter imagini ale celor trei mașini electrice. A spus că vehiculele electrice vor fi construite în Spania începând cu 2025.

Imaginile arată mașini care îmbină atributele de design SUV cu cele ale hatchback-urilor mai convenționale.

Diess a spus că vehiculele electrice mici vor avea aproximativ 4 metri lungime pentru a se potrivi cu dimensiunea hatchback-ului mic Polo și a SUV-ului mic T-cross și ar fi profitabile pentru grup.

„Provocarea că mașinile mari sunt mai profitabile decât mașinile mici rămâne, dar acum este momentul potrivit să vină cu mașinile mici până în 2025”, a declarat Diess pentru conferința Financial Times Future of the Car.

VW a spus anterior că mașinile vor fi vândute între 20.000 de euro și 25.000 de euro.

Un design elegant

Schița pentru mașina marca VW prezintă un design mai elegant decât conceptul ID Life dezvăluit la Salonul auto IAA de la München în septembrie.

Conceptul show-ului de la München a avut un stil retro, boxy, dar a fost primit prost, așa că designerii și-au mutat atenția către un aspect mai modern pentru a atrage clienții tineri care doresc un vehicul accesibil, extrem de conectat, a raportat publicația soră Automotive News Europe Automobilwoche în martie.

Șeful mărcii VW, Ralf Brandstaetter, a scris pe Linkedin că proiectul de mașini mici a fost „un exemplu excelent pentru cooperarea intensificată între mărcile de volum din cadrul Grupului Volkswagen”.

Micul EV al mărcii VW va fi probabil lansat ca ID2, alăturându-se vehiculelor mai mari ID3, ID4, ID5 și ID Buzz cu baterie electrică.

Platforma EV pentru mașini mici se va baza pe o versiune mai scurtă a platformei electrice MEB a Grupului VW și este dezvoltată de Seat în Spania.

Versiunea Cupra va fi poziționată sub hatchback-ul electric compact Born al mărcii. Micul EV al Skoda va avea aproximativ dimensiunea hatchback-ului mic Fabia al mărcii.

Săptămâna trecută, Diess a anunțat o investiție de 10 miliarde de euro în Spania pentru a include o nouă fabrică de baterii în Sagunto, care va produce baterii pentru vehiculele electrice mici care vor fi produse la fabrica Seat din Martorell și la fabrica Volkswagen din Pamplona.

VW își propune să înceapă construirea fabricii de 40 de gigawați-oră în primul trimestru al anului 2023, producția de serie fiind programată să înceapă până în 2026.