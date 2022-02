Google te ajută să-ți reînvii laptopul vechi: cum îl transformi în Chromebook

La sfârșitul anului 2020, Google a cumpărat compania Neverware, care și-a făcut un nume datorită unui produs numit CloudReady, care le permitea utilizatorilor individuali sau organizațiilor mari să transforme vechile PC-uri și Mac-uri Windows în dispozitive Chrome OS.

Ideea a fost că, dacă aveai hardware vechi care nu rula Windows sau macOS la fel de bine ca înainte, ai putea obține mai multă eficiență folosindu-l ca un Chromebook. CloudReady a continuat să fie disponibil după ce Google a cumpărat Neverware, dar astăzi avem primul rezultat asupra unei versiuni actualizate a produsului care a fost în lucru în ultimul an.

Se numește Chrome OS Flex și este o versiune reconstruită a CloudReady, care a fost construită intern cu acces la toate codurile și resursele Google. Ideea din spatele Chrome OS Flex este aceeași: poți vizita un site web, poți face rapid o imagine Chrome OS pe o unitate USB și apoi o poți rula pe un PC sau Mac. Dacă decizi că ești gata să ștergi datele din computer, poți înlocui sistemul de operare existent cu sistemul de operare Chrome și poți utiliza computerul ca un Chromebook cu drepturi depline.

Google îți transformă laptopul în Chromebook

Oricine poate încerca Chrome OS Flex astăzi, dar Google poziționează produsul mai mult către întreprinderi și instituții de învățământ – lucru pe care compania se concentrează deja cu sistemul de operare Chrome într-un mod mai larg.

Ca atare, unul dintre marile beneficii ale Chrome OS Flex este că departamentele IT pot gestiona dispozitivele la fel ca orice alt hardware Chrome OS. Flex poate fi implementat printr-o rețea pe mai multe dispozitive, iar departamentele IT pot gestiona totul prin consola de administrare Google. Odată ce Flex este instalat, acele dispozitive pot fi gestionate în același mod în care este orice alt hardware Chrome OS, astfel încât departamentele IT pot implementa anumite instalări de software sau permisiuni.

Chrome OS Flex este, de asemenea, mai capabil decât produsul CloudReady pe care îl va înlocui, în cele din urmă. Folosește aceeași bază de cod ca și sistemul de operare Chrome, iar dispozitivele Flex vor primi actualizări de software simultan (înainte, Neverware trebuia să aștepte ca Google să lanseze o actualizare a sistemului de operare Chrome și apoi să o facă să funcționeze cu CloudReady). Flex are, de asemenea, acces la Google Assistant, o funcție încorporată în cele mai populare Chromebook-uri din zilele noastre și ceva ce CloudReady nu oferea înainte.