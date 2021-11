Răspunsul Microsoft la Chromebookuri: Surface Laptop SE, ideal pentru școala online

De ani de zile, Microsoft a promovat laptopurile ieftine cu Windows ca fiind computerele ideale pentru școală. Ele pot face tot ce poate un Chromebook, în timp ce rulează software-ul tradițional Windows. Iată ce poate face Surface Laptop SE, ideal pentru elevi.

Microsoft este, în sfârșit, gata să intre în competiția PC-urilor accesibile și prietenoase cu copiii, cu Surface Laptop SE în valoare de 249 de dolari.

Este unul dintre primele computere care rulează Windows 11 SE, un sistem de operare redus, care vizează elevii care fac școala online. De asemenea, te poți aștepta să vezi că dispozitivele Windows 11 SE vin de la Dell, HP, Acer și ASUS, printre alți producători de computere.

Microsoft nu a avut cel mai mare noroc cu variantele Windows de-a lungul anilor: Windows 10 S a fost o încercare slabă de a oferi o experiență mai simplă pentru laptopul Surface original, în timp ce Windows 10X, focalizat pe ecran dublu, a fost anulat, în cele din urmă.

Windows 11, practice, a apărut din cenușa lui Windows 10 X. Dar, conform lui Aaron Woodman, directorul general Windows al Microsoft, acest ultim sistem de operare este mai mult axat pe rezolvarea unei probleme specifice: Microsoft încearcă să creeze experiența ideală pentru elevi, studenți și profesori.

Surface Laptop SE, potrivit pentru copilul tău, la școală

Windows 11 SE încearcă să facă asta concentrându-se pe simplitate. Nu există Microsoft Store pentru instalarea aplicațiilor (deși departamentele IT pot implementa orice aplicații Win32 și Universal pe care le-ar dori).

De asemenea, este optimizat pentru a rula pe hardware mai lent. Și Microsoft chiar a eliminat opțiunile de deschidere a ferestrelor, permițând aplicațiilor să fie doar în partea stângă sau dreaptă a ecranului.

Cu toate astea, una dintre cele mai bune părți ale Windows 11 este modalitatea ușoară prin care poți împinge cu ușurință o aplicație în diferite colțuri ale ecranului, dar probabil că este prea complicat pentru copiii din școala primară, care folosesc notebook-uri cu ecrane mici.

Surface Laptop SE este la fel de simplu prin design. Este un notebook cu carcasă de plastic care seamănă vag cu linia Surface Laptop. Are un ecran LCD TFT de 11,6 inchi, cu o rezoluție de 1.366 x 768 – cu un pas peste 720p, dar sub Laptop Go sub 1080p.

Și nu te aștepta la niciun echipament puternic sub capotă, deoarece Surface Laptop SE este limitat la cipuri Celeron dual-core (fie N4020, fie N4120) și fie 4GB, fie 8GB de RAM. Pentru stocare, există o alegere între cardurile eMMC de 64 GB sau 128 GB.

Dar, într-adevăr, la ce altceva să te aștepți pentru un preț de pornire de 249 de dolari?