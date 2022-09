Gigantul străin care vine în România cu investiții masive și angajări pe măsură: cine se poate angaja la Enablon, parte a Wolters Kluwer

În ultimii ani, tot mai mulți giganți importanți din domeniul tehnologiei au ales să-și deschidă birouri în România. Cea mai nouă companie care a luat această decizie este Enablon, lider în furnizarea de software ESG și parte a Wolters Kluwer. Compania tocmai și-a anunțat centrul de dezvoltare de pe meleaguri mioritice.

Programatorii din Cluj care sunt în căutarea unor noi oportunități de angajare, au de acum posibilitatea să se angajeze la Enablon, o companie din cadrul Wolters Kluwer. Este vorba de un nou centru de cercetare și dezvoltare care va accelera ”procesul de inovare și efortul continuu al companiei pentru crearea unei lumi responsabile, productive și sigure”.

În practică, vorbim de angajați noi mai ales în domeniul programării. Până la finele acestui an, echipa Enablon va avea 30 de programatori pe plan local, cu angajamentul că valoarea cu pricina va ajunge la 100 în următorii cinci ani.

Proiectul ambițios al Enablon în România

”Programatorii care doresc să contribuie la crearea unei lumi mai bune cu ajutorul tehnologiei inovatoare au acum posibilitatea să se alăture echipei globale a producătorului de software Enablon. Noile locuri de muncă sunt disponibile în Cluj-Napoca, orașul în care Enablon – companie Wolters Kluwer – a deschis primul birou din România, continuând astfel accelerarea procesului de inovare. Prin noul hub tehnologic, Enablon – lider global în domeniul soluțiilor software pentru ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), GRC (Governance, Risk Management, and Compliance); EHSQ (Environment, Health, Safety, and Quality) și ORM (Operational Risk Management) – extinde prezența Wolters Kluwer în Cluj.”, se arată în comunicatul companiei pe marginea acestui anunț.

Tudor Ziman este director pentru dezvoltarea produselor software în cadrul Wolters Kluwer Enablon și este optimist că Enablon și Cluj fac o pereche perfectă. „Clujul este un centru IT&C dinamic pe plan global, având o comunitate însemnată de programatori de top și mii de absolvenți ai facultăților de profil, deopotrivă talentați și dornici să influențeze lumea.”, a adăugat oficialul.

În încercarea atragerii de angajați cât se poate de talentați, Tudor Ziman a atras atenția asupra particularităților echipei pe care speră să o aibă în administrare la Cluj. „Alăturându-se echipei globale Enablon, una extrem de calificată și diversă, viitorii noștri colegi din Cluj au, de asemenea, oportunitatea unică de a juca un rol esențial în definirea climatului de lucru în noul birou. Dorim să atragem în echipă colegi dornici să ajute la stabilirea unui mediu deschis și colaborativ, vizând formarea de echipe pentru următoarea generație a serviciilor noastre de date și pentru experiențe mobile.”, a explicat directorul.

Dacă ești curios de oportunitățile de angajare puse la dispoziție de Enablon, parte a Wolters Kluwer, pe piața din România, poți accesa acest link.