Afacerea de la colț de stradă din România care a dat lovitura în Europa: este o companie de top

Când vine vorba de micile victorii ale românilor, o companie românească tocmai a devenit surprinzător de relevantă la nivel european, datorită performanței financiare fără precedent.

Compania despre care vom mai vorbi mult în următorii ani și una care pare de mare succes este ”5 to go”, franciza de cafenele pe care le găsești în fiecare colț al străzii din orașele României. Printr-un comunicat de presă publicat de compania autohtonă, aflăm că gigantul tocmai a intrat în top 10 lanțuri de cafenele din Europa, conform unei analize statistici publicate de Food Service, Europe & Middle East.

Cu ce se laudă 5 to go, cum face valuri în Europa

Performanța 5 to go este impresionantă mai ales datorită modelului de business care a fost de mare succes în pandemie, performanță care i-a oferit posibilitatea unei extinderi foarte rapide. Din privința numărului de locații deschise, se bucură de a doua cea mai mare creștere din Europa. Într-un singur an, a deschis nu mai puțin de 107 cafenele noi, o creștere de 44,6% față de 2021, când se clasase pe poziția a 12-a în același clasament.

Povestea de succes românească nu se referă însă doar la locații deschise, cât și la cota de piață. Anul trecut se bucura deja de 48,7% în rândul lanțurilor de cafenele din România, iar ritmul de creștere s-a menținut și în 2022. Una peste alta, vorbim de o franciză care în momentul de față are 400 de unități la nivel național, cu o medie de 16 cafenele noi deschise în fiecare lună.

Pentru 2022, oficialii gigantului estimează o cifră de afaceri de 24 de milioane de euro, aproape dublu față de anul trecut și de patru ori mai mult decât valoarea din 2020. ” „5 to go a pornit în 2015, cu viziunea unei zile în care toți românii beau o cafea de calitate, la un preț corect. Până acum, sunt peste 5 milioane de români care au băut cel puțin o cafea în rețeaua noastră, iar asta ne aduce aproape de acest moment. Rezultatele obținute până acum ne plasează pe o poziție câștigătoare, însă de acum ne îndreptăm spre un maraton, ce necesită un ritm susținut în următorii 5 ani, care să ne ajute să atingem pragul de 1,000 de cafenele la nivel local.”, se arată în comunicatul 5 to go.