Gest istoric al Japoniei pentru Ucraina. Este prima dată când țara face așa ceva

Japonia, gest fără precendent în contextul războiului din Ucraina. Țara și-a încălcat constituția pentru a ajuta vecinul pro-european al Rusiei și a decis să sprijine Ucraina cu materiale de apărare. Astfel, Forțele Japoneze de Autoapărare au trimis marți veste antiglonț pentru armata condusă de Zelenski. Mai multe detalii, în continuare.

Japonia a decis să răspundă apelului disperat al Ucrainei, în contextul invaziei ruse, și să o sprijine cu materiale de apărare. Forțele japoneze de Apărare au trimis marți veste antiglonț Ucrainei – un gest istoric al țării, care și-a și-a menținut Constituția pacifistă după cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu alte cuvinte, este pentru prima dată când Japonia trimite veste antiglonţ sau alte materiale de apărare în străinătate. Japonezii și-au actualizat prevederile stricte din Constituție, potrivit cărora transportul de echipamente de apărare către țările care se află în război le era interzis.

Vestele antiglonț au fost trimise cu un avion al Forţelor de Autoapărare ale Japoniei, care, potrivit unui tweet al Ministerului Apărării, pleacă de la baza aeriană Komaki din prefectura Aichi.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022