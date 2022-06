Geoană a dezvăluit motivul pentru care România se implică în războiul din Ucraina: ”Știm ce înseamnă presiunea unui colos”

Mircea Geoană vine cu noi dezvăluiri despre războiul din Ucraina. Secretarul general adjunct al NATO a vorbit despre motivele pentru care autoritățile române s-au implicat în conflictul generat de Rusia.

Oficialul Alianței Nord Atlantice a declarat că nevoia de a-i ajuta pe vecinii de peste graniță în războiul cu Kremlinul face parte dintre-un interes moral, politic şi strategic.

Pe de altă parte, acesta a mărturisit că, în urmă cu mai mulţi ani, Vladimir Putin nu a fost de acord cu aderarea României la NATO.

Geoană a mai adăugat că președintele Rusiei a încercat de mai multe ori să-i convingă pe reprezentanții României să nu adere la Uniunea Europeană.

Citește și: LIVE Război în Ucraina. Ziua 99. Forțele ruse desfășoară exerciții nucleare la Moscova. Erdogan începe o operațiune militară în Siria

„Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere. Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?”, a mai spus Geoană.