Foxconn a reușit acolo unde Apple a eșuat: conceptul electric proaspăt dezvăluit

Pe lângă dispozitivele Apple, Foxconn produce și tractoare și apoi vehiculul electric Foxtron Model B proiectat de Pininfarina, care urmează să preia Tesla Model Y în China.

Foxconn, producătorul de electronice din Taiwan, cel mai bine cunoscut pentru fabricarea iPhone-ului Apple, are ambiții auto și și-a dezvăluit recent rivalul direct pentru Tesla Model Y și alte modele similare precum Hyundai Ioniq 5 sau Volkswagen ID.4. Se numește Foxtron Model B și va fi dezvăluit integral pe 18 octombrie, când mai multe detalii despre specificațiile sale vor deveni disponibile.

Modelul este construit pe platforma de mașini electrice MiH a Foxconn. Se presupune că planul este de a începe fabricarea acestui vehicul în fabrica din Ohio pe care a achiziționat-o de la Lordstown GM începând cu 2023.

Un design elegant

Spre deosebire de Tesla Model Y și alte vehicule electrice, inclusiv Porsche Taycan, acesta este proiectat de Pininfarina, o firmă italiană de design auto cunoscută pentru munca lor cu Ferrari, inclusiv 365GTB/4 Daytona (1968), 308GTB (1975), 456. GT (1992) și 550 Maranello (1996).

Fabrica este proiectată pentru o capacitate de producție de 500.000 de vehicule pe an și, așa cum a făcut în segmentul de producție de electronice, Foxconn intenționează să ofere serviciile sale de producție terților care nu au propriile facilități.

Cu toate acestea, Foxtron Model B nu va fi construit doar în Statele Unite, deoarece va ieși și dintr-o linie de producție din China cu un an înaintea SUA, în 2023.

Foxtron a dezvăluit deja două modele suplimentare, ambele fiind, de asemenea, proiectate de Pininfarina, Modelul C și Modelul E. Proiectate pentru a fi construite pe platforma sa MiH, acestea au fost proiectate pentru a accepta sisteme de propulsie cu un singur sau dublu motor. Modelul C are o formă mai tradițională a caroseriei SUV-ului, în timp ce Modelul E este un sedan elegant conceput ca un rival Tesla Model 3.

Toate cele trei vehicule sunt în prezent marcate drept concepte, dar toate arată ca vehicule de serie pentru noi, așa că este puțin probabil că se vor schimba mult dacă vor intra efectiv în producție.