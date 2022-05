FOTO Submarinele de lux pentru bogați arată la fel de futurist ca o plimbare-n spațiu

Pentru a obține o experiență plină de adrenalină, oamenii bogați par să tânjească după adâncurile oceanului. Companiile private de submarine încearcă să le facă mofturile, pentru o sumă modică. Iată cum arată submarinele de lux.

O companie olandeză care se numește U-Boat Worx – da, împărtășesc același nume cu infamele submarine germane din ambele Războaie Mondiale – le oferă acum celor bogați șansa de a face explorări de lux la mare adâncime, cu „submarinul NEXUS”. Despre acest submarin se spune că se poate scufunda până la 200 de metri sub suprafață.

Who wants their own SUBMARINE?

NEXUS Series – U-Boat Worx https://t.co/1Tdes26Wji pic.twitter.com/g8zYiWudes

— 🇺🇦Evan Kirstel #TechFluencer (@EvanKirstel) April 25, 2022