FOTO Imagine incredibilă, cea mai apropiată de Soare de până acum: cu cât mărești mai mult, cu atât ești mai uimit

Agenția Spațială Europeană a lansat o imagine extraordinară obținută de Solar Orbiter, o navă spațială sofisticată concepută pentru a observa Soarele. Iată o imagine incredibilă, cea mai apropiată de Soare.

Poți vedea o versiune micșorată mai jos, dar pentru a aprecia cu adevărat măreția absolută a imaginii, merită să dai click aici pentru versiunea cu rezoluție completă. Acea pată minusculă din colțul din dreapta sus? Da, acela este Pământul.

#ICYMI Zoom in and explore the incredible detail of our home star, courtesy of #SolarOrbiter @EuiTelescope 🤩 https://t.co/2vOYZ7aw92 #WeAreAllSolarOrbiters #ExploreFarther pic.twitter.com/MpDFZW2PJD

— ESA’s Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 27, 2022