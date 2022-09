FOTO Cum crede un AI că ar fi arătat Freddie Mercury, Michael Jackson sau Prințesa Diana, la bătrânețe

Un cercetător într-ale inteligenței artificiale a „readus la viață” o serie de personalități ce nu mai sunt printre noi, încercând să-și „imagineze” cum ar fi arătat acestea, în zilele noastre, dacă ar fi trăit.

Celebrități precum Michael Jackson, Heath Ledger, Freddie Mercury sau Prințesa Diana se numără printre cele recreate cu măiestrie de Alper Yesiltas, care crede că inteligența artificială poate da viață imaginației. Totuși, nu vom putea ști niciodată dacă acesta este modul în care ar fi arătat vedetele la bătrânețe.

As If Nothing Happened, o abordare nostalgică a unei realități care ar fi putut să fie

Lucrarea poartă numele de As If Nothing Happened, iar un interviu recent cu My Modern Met a explicat de ce Yesiltas a ales să-și îndrepte munca către îmbătrânirea persoanlităților marcante ale lumii, cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Când am început să mă ocup de tehnologie, am văzut ce aș putea face și m-am gândit la ceea ce m-ar face pe mine cel mai fericit: am vrut să văd din nou unii dintre oamenii de care îmi era dor… să îi văd din nou în fața mea”, a spus Yesiltas, pe blogul My Modern Met.

Cercetătorul turc folosește o combinație de software pentru a obține textura remarcabil de reală a imaginilor. Acestea au inclus instrumente AI precum Remini și un software de editare manuală, cum ar fi Lightroom.

De altfel, Yesiltas nu este, cu siguranță, primul care a lucrează cu un AI pentru a crea fotografii compozite de îmbătrânire, dar munca sa este, fără îndoială, cel mai bun exemplu de până acum, în acest sens.

Evident, pentru că imaginația este ceva infinit, s-ar putea să nu fii întocmai de acord cu imaginile, în mintea ta, celebritățile tale favorite arătând altfel la bătrânețe. Chiar și așa, munca artistului trebuie apreciată.