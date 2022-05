FOTO Câteva motive ca să vizitezi Odorheiu Secuiesc, dacă nu ai făcut-o deja: frumusețe în miniatură, în mijlocul Transilvaniei

Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely, în maghiară) este acel orășel din Transilvania pe care, în mod cert, nu te-ai gândit niciodată să-l vizitezi, crezând mereu că ai alte lucruri mult mai importante de făcut.

Săptămâna trecută am ajuns, la rândul meu, pentru prima oară în Odorheiu Secuiesc, o localitate mică, pe care o străbați în zece minute cu mașina, iar asta atunci când sunt ambuteiaje în trafic. Pe jos, mai mult ca sigur că ți-ar trebui vreo oră de mers lent, dacă nu chiar mai puțin, în cazul în care ești familiarizat cu urcușurile și coborâșurile.

Trebuie să recunosc că, atunci când am ajuns în Odorheiu Secuiesc, am avut așteptări puține spre deloc, fiind ferm convinsă că acest oraș nu are ce să-mi ofere, din punct de vedere turistic. Evident, m-am înșelat amarnic.

Imediat ce am ajuns în oraș, am simțit că intru în altă lume: una desprinsă parcă din romanele utopice în care toată lumea e liniștită, străzile sunt curate, frunzele copacilor cresc văzând cu ochii, animalele pasc fericite pe câmpiile fără gunoaie, iar timpul, la rândul lui, se scurge mai încet, dându-ți, parcă, ocazia să simți că viața nu trece pe lângă tine cu viteza luminii.

Dacă în prima zi am preferat să privesc totul de la fereastra unui apartament situat la un etaj superior, a doua zi am luat Odorheiu Secuiesc la pas, bucurându-mă de fiecare clădire istorică rămasă neatinsă de lăcomia și îngălarea oamenilor.

Odorheiu Secuiesc, „mini Transilvania”

Atunci când ajungi aici, nu te aștepta să găsești grandoarea Clujului sau forfota turistică a Brașovului: totul se prezintă în miniatură, de parcă cineva ar fi luat o bucată din Sighișoara, ar fi amestecat-o cu o altă bucată din Cluj, ca mai apoi să arunce și un strop mic de Brașov peste și să dea sonorul la minim.

Și pentru că tot am vorbit despre miniaturi, află că în imediata apropiere a orașului se află un parc tematic de castele transilvănene în miniatură (machete). Ceea ce este cu adevărat interesant nu este ideea de miniaturi, în sine, ci mai degrabă locul unde sunt ele amplasate: cu un pic de spirit fotografic, ajutat de un unghi bun, poți păcăli pe oricine îți vede fotografiile că ai vizitat castelul adevărat, nu o miniatură.

Imediat lândă muzeu găsești și o colecție impresionantă de porți secuiești restaurate.

E adevărat, acest oraș este populat, în marea lui majoritate, de secui (92,43%, la recensâmântul din 2011). Cu toate astea, informația nu ar trebui să te descurajeze, de vreme ce mulți dintre ei cunosc limba română, iar dacă cumva ți se termină maghiara la mijlocul frazei, vor veni în întâmpinarea ta și, în mod sigur, vei reuși să cumperi clasica pâine.