”Orașele de sub pământ” pe care românii le preferă. Cât de mult au evoluat și ce se întâmplă aici VIDEO

Există în România numeroase destinații turistice pe care merită să le vizitezi măcar o dată în viață. Unele dintre ele sunt ”orașe sub pământ”, ce impresionează prin frumusețea locului și tehnologia care a permis construirea lor. Sunt extrem de căutate de turiști, care vin să se minuneze de cât de superbe sunt.

Țara noastră este renumită pentru peisajele naturale și obiective turistice, la care străinii se înghesuie să facă o poză drept amintire că au vizitat România. De departe, la mare căutare sunt două stațiuni din centrul țării, înfiinţate în jurul zăcămintelor de sare.

Sovata şi Praid sunt două staţiuni renumite din țara noastră, care atrag anual sute de mii de turişti, interesaţi de efectele binefăcătoare ale Salinei Praid şi ale lacurilor din Sovata.

Salina Praid, din județul Harghita, s-a transformat într-un mini-oraș subteran, aflat la 120 de metri adâncime. Atmosfera de aici este spectaculoasă, mulţi dintre oaspeţii salinei ajung din curiozitate, dar și pentru vindecare.

„În ultimii cinci ani am venit la Praid pentru a sta cel puţin o săptămână împreună cu copilul nostru, de 12 ani, care are unele probleme respiratorii. Suntem cazaţi la aceeaşi gazdă în fiecare an, iar în concediul pe care îl petrecem aici, zilnic stăm câteva ore în salină, de care ne folosim şi ca de o formă de tratament şi pentru relaxare. În afara salinei, vizităm Sovata şi împrejurimile pline de locuri interesante ale Praidului“, a declarat Tiberiu, un timişorean stabilit în Spania, care şi-a petrecut concediul, cu familia, la Praid, pentru Adevărul.