Filmul bazat pe ascensiunea și căderea BlackBerry: Jay Baruchel și Glenn Howerton, în distribuție

Pentru o vreme, telefoanele BlackBerry au fost telefoanele corporatiștilor și șefilor de stat pentru a răspunde la e-mailuri și pentru a face sarcini pe care în mod normal nu le puteau face pe alte telefoane mobile.

Zilele acelea au trecut de mult. Acum, studiourile de film vor să retrăiască ascensiunea și căderea companiei, de când era cunoscută sub numele de Research in Motion, până când a pierdut lupta împotriva Google și Apple, într-un nou film. Potrivit Variety, viitorul film care se intitulează, pur și simplu, BlackBerry este regizat de regizorul Operation Avalanche Matt Johnson și a încheiat recent producția.

BlackBerry, un nou film

Filmul îi are în rolurile principale pe Jay Baruchel (This Is The End) și Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia), conform Variety. Și, deși nu este confirmat, probabil că ei joacă rolul fondatorilor și co-CEO ai companiei, Mike Lazaridis și Jim Balsillie. Alți membri ai distribuției îi includ pe Cary Elwes („Mission: Impossible – Dead Reckoning”, „Saw”), Saul Rubinek („Hunters”, „True Romance”), Rich Sommer („The Devil Wears Prada”, „Mad Men”), Martin Donovan („Tenet”, „Big Little Lies”), Michael Ironside („Total Recall”, „Scanners”) și Johnson („The Dirties”, „Operation Avalanche”).

Scenariul se bazează pe cartea Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry a reporterilor The Globe and Mail Jacquie McNish și Sean Silcoff. Deoarece cartea a fost publicată în 2015, filmul probabil nu va include toate încercările eșuate de a revigora brandul care s-au întâmplat în anii următori.

Ca referință, în 2019, TCL a fabricat noi telefoane BlackBerry până când compania a decis să nu-și reînnoiască contractele și a încetat să vândă dispozitivele doar un an mai târziu. Startup-ul de securitate OnwardMobility a anunțat apoi că intenționează să lanseze un smartphone BlackBerry 5G cu tastatură fizică în 2021 pentru America de Nord și Europa. În cele din urmă, însă, acele planuri nu s-au realizat niciodată. OnwardMobility și-a pierdut licența de utilizare a numelui BlackBerry și, în cele din urmă, a închis compania în luna februarie a acestui an.