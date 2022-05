Filmele de pe torrent, la cinema: țara care apelează la piraterie, în mod oficial

În contextul sancțiunilor impuse de majoritatea occidentului, începând cu Hollywood, cinematografele din Rusia se află în situația de a apela la piraterie pentru a nu-și opri complet activitatea. Dacă situația ți se pare fără precedent, ai dreptate.

La scurt timp după începerea invaziei Ucrainei de către Rusia, studiourile americane de film au încetat să mai distribuie producțiile noi în țara lui Putin. După acea decizie, au fost necesare doar câteva săptămâni pentru ca cinematografele rusești lăsate fără filme recente să apeleze la torrent pentru a-și delecta audiențele.

Noile filme de la Hollywood, descărcate de pe torrent la cinema

Cel mai nou trend de la ruși vizează sursele de divertisment, iar dacă imaginile postate de ruși pe canalele de Telegram sunt corecte, tot mai multe cinematografe difuzează filme piratate, descărcate în prealabil de pe trackere BitTorrent. Pe de o parte, ai putea spune că practica este una ilegală. Pe de altă parte, nu este ca și cum vreo autoritate americană merge să-i verifice și eventual să-i sancționeze. În plus, practica de acum este o continuare a unei informări de acum câteva săptămâni conform căreia autoritățile ruse și companiile au primit dezlegare la software piratat din același motiv. Pentru că nu mai face nimeni afaceri cu rușii (exceptând achizițiile de gaz și petrol din Europa), este imposibil să achiziționeze licențe.

Printre secvențele distribuite pe Telegram din cinematografele rusești se numără cadre din The Batman, Don`t Look Up sau I`m Blushing, toate descărcate de pe torrent. Clienții plătesc bilete ca la orice alt film, iar pentru că vorbim de canale de distribuție rusești, toate peliculele sunt dublate în rusă.

În mod oficial, pirateria rămâne în continuare ilegală în Rusia, dar nicio autoritate nu încearcă să ia vreo măsură pentru împiedicarea ei. În plus, într-un comunicat anterior al asociației cinematografelor din Rusia s-a menționat clar că există risc de colaps al întregii industrii fără filmele de la Hollywood.