Halloween la români, pe Netflix: filmele și serialele care îți ridică părul pe mână

Netflix deține o colecție impresionantă de filme și seriale numai bune să-ți ridice părul pe mână. Și cum Halloween-ul se apropie cu pași repezi, iată câteva sugestii menite să te transporte în lumea spiritelor, a monștrilor și a altor creaturi sinistre.

Cum gama este reprezentată cuprinzător pe Netflix, am ales doar câteva dintre ele, ținând cont de categorii de vârstă, dar și de subnișe.

Unfriended

Chiar dacă tehnologia s-a schimbat de când a fost lansat, în 2014, Unfriended rămâne o reprezentare remarcabilă a modului în care oamenii interacționează online, unii cu alții. Cu o acțiune amplasată, în întregime, pe ecranul computerului, Unfriended urmărește povestea activității online a unei adolescente, în timp ce conversează cu prietenii ei și își dă seama că fantoma unei fete hărțuite s-a întors să îi bântuie pe internet.

Realismul uneori banal al filmului face momentele înfricoșătoare… și mai înfricoșătoare. Se poate spune că pelicula funcționează ca o capsulă a timpului perfectă a unui anumit tip de hărțuire cibernetică, care nu se mai întâmplă acum. Comportamentul neadecvat al adolescenților, în toate formele sale, rămâne un semn distinctiv al unei sărbători „cinstite” de Halloween.

Scary Stories to Tell in the Dark

Scary Stories to Tell In the Dark, de Alvin Schwartz, cu ilustrații marca Stephen Gammell, au fost un element de bază de Halloween pentru generații întregi de copii. Filmul regizat de André Øvredal încorporează câteva dintre acele povești într-o carte de povești de groază care „se trezește la viață”, într-un mod miraculos.

Un grup de adolescenți descoperă cartea într-o casă abandonată, presupus bântuită, devenind fără să vrea participanți la povești. Øvredal reproduce atmosfera specifică a poveștilor spuse în jurul unui foc de tabără, plasând filmul în 1968, cu o notă extrem de vintage.

No One Gets Out Alive

O imigrantă fără acte ia o cameră într-o pensiune dubioasă: cam așa începe No One Gets Out Alive. Ambar (Christina Rodlo) încearcă să-și facă o viață în Cleveland, dar totul ia o turnură neașteptată când începe să aibă viziuni tulburătoare și să se ciocnească cu fenomene inexplicabile în noua ei casă.

Filmul este „capricios” și plin de atmosferă, și îți dă un sentiment constant groază, ceea ce este, evident, bine. Mai mult, tot aici vei avea parte și de câteva comentarii sociale extrem de interesante.

Nightbooks

Deși este adaptat după o carte pentru copii și se adresează unui public tânăr, Nightbooks reușește, totuși, să te sperie „ca la carte”. Copiii iubitori de groază, precum personajul principal Alex (Winslow Fegley) ar trebui să fie captivați de povestea acestei vrăjitoare (Krysten Ritter) care ademenește copiii în bârlogul ei mistic, deghizat în apartament.

Ea îl obligă pe Alex să-i spună povești de groază în fiecare seară, în timp ce el și alt copil captiv, Yazmin (Lidya Jewett), caută o modalitate de a scăpa din „strânsoare”. Filmul original Netflix este o întoarcere distractivă la horror-ul pentru copii, din anii 1980, fără a arunca, însă, cu săgeata în vreo categorie de vârstă.

Labyrinth

Multe generații de copii s-au simțit inspirate de costumul de Halloween din filmul Labyrinth. O aventură fantastică cu tente întunecate, menită să fie urmărită de toți membrii familiei. Labyrinth o are în rolul principal pe Jennifer Connelly, ca o adolescentă care, din neștiință, îl cheamă pe The Gobling King (interpretat de David Bowie) să-i răpească fratele mai mic.

Ea este transportată în tărâmul Regelui Goblin, populat de diverse creaturi ciudate, unde trebuie să navigheze printr-un labirint ca și să-și salveze fratele.

It Follows

Dacă ai fost vreodată cu adevărat speriat de Halloween și te-ai simțit aproape sigur că cineva este în spatele tău, înțelegi sentimentul terifiant pe care îl surprinde regizorul David Robert Mitchell în It Follows. Monstrul din film are fața unei persoane normale, eventual una pe care o cunoști deja, și se mișcă într-un ritm gradual, ceea ce îl face cu atât mai înfiorător.

Blestemul de a fi urmărit de acea entitate este transmis prin actul sexual, ceea ce te face să te gândești că filmul este, de fapt, o metaforă puternică a bolilor cu transmisie sexuală.

Hush

Regizat de maestrul filmelor de groază de pe Netflix, Mike Flanagan, Hush o are în rolul principal pe Kate Siegel, ca multe dintre filmele și serialele lui Flanagan, de altfel. Ea joacă rolul unei scriitoare cu deficiențe de auz care trăiește singură într-o casă izolată, în timp ce un intrus misterios încearcă să o omoare.

His House

His House este o poveste despre o casă bântuită și îi are în rolurile principale pe Wunmi Mosaku și Sope Dirisu, doi refugiați din Sudanul de Sud, care sunt plasați într-o casă dărăpănată de guvernul britanic. Ei încep să audă zgomote și să vadă lucruri ciudate, acestea adăugându-se la obstacolele de zi cu zi, în încercarea de a-și construi o nouă viață într-un mediu ostil.

Practic, vorbim despre secretele pe care cei doi le-au adus cu ei din țara natală, dar și de trauma unor refugiați puși într-o postură dificilă, într-o țară pe care nu o cunosc și care, aparent, nu-i acceptă pe deplin.

Fear Street

Bazat pe populara serie de cărți pentru adolescenți scrisă de R.L. Stine, Fear Street este o trilogie care se desfășoară în trei perioade de timp diferite, toate în orașul Shadyside, predispus întâmplărilor ciudate.

Primele două filme, plasate în 1994 și 1978, evocă stilurile de groază ale perioadelor respective, în timp ce filmul final, plasat în 1666, leagă întreaga poveste. Entitatea malefica care a rămas în Shadyside de-a lungul secolelor ia forma diferitor ucigași notorii, iar un grup de locuitori ai orașului trebuie să-și unească forțele pentru a o învinge odată pentru totdeauna.

Crimson Peak

Guillermo del Toro evocă cu brio stilul romanelor gotice de epocă în Crimson Peak. Influențat de cărți clasice precum Jane Eyre și Wuthering Heights, precum și de Rebecca, de Alfred Hitchcock, Crimson Peak o are în rolul principal pe Mia Wasikowska în rolul unei moștenitoare a secolului al XIX-lea care se căsătorește cu un baron britanic, interpretat de Tom Hiddleston.

El o duce la moșia lui, iar acolo o întâlnește pe sora sa (Jessica Chastain) și descoperă secrete oribile de familie.