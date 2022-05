Fetița diagnosticată cu hepatită acută, operată de 10 medici la Fundeni. A primit ficatul unui adolescent de 17 ani

Copila diagnosticată cu hepatită acută a fost operată, sâmbătă, 30 aprilie, la Institutul Fundeni din București. Fetița de 5 ani a primit ficatul unui adolescent de 17 ani, nu de la mamă, din cauza bolii ereditare de care suferă. Medicii sunt optimiști în privința evoluției micuței. Starea pacientei este stabilă.

Donatorul, un tânăr de 17 ani care era în moarte cerebrală după ce suferise un politraumatism cranian, a salvat încă patru vieți, pe lângă cea a fetiței de 5 ani. Inima lui a ajuns la o adolescentă de 16 ani din Giurgiu, care suferea de insuficiență cardiacă în stadiu avansat. Transplantul a avut loc la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu-Mureș, fiind primul transplant cardiac efectuat în 2022 la această unitate medicală. Anterior, specialiștii au prelevat inima băiatului la Spitalul din Sfântul Gheorghe.

Părinții Rebecăi, fetița care a fost supusă transplantului de ficat la Institutul Fundeni, au povestit cum a debutat boala și calvarul prin care au trecut.

„Dintr-odată a prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatită A, a zis că o să treacă repede, se tratează, nu e nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri (vineri – n.r.) am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că e ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat – și nu e o operație ușoară, este foarte grea, o recuperare foarte grea”, a declarat mama fetiței, pentru Digi24.