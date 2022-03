Fenomen incredibil în univers: o stea a creat un adevărat spectacol cosmic

Vrei să te simți infinit de mic? Atunci aruncă o privire la cele mai recente fotografii de la Observatorul de raze X Chandra al NASA, care arată un fascicul de raze X format din materie și antimaterie lungă de 40 de trilioane de kilometri, curgând dintr-o stea care se prăbușește.

Sursa fasciculului, adică rămășițele care se rotesc și se prăbușesc ale unei stele cunoscute altfel sub numele de pulsar, este situată la aproximativ 1.600 de ani lumină de Pământ și este considerată „relativ mică”, chiar dacă are aproximativ dimensiunea unui oraș, potrivit NASA. Se rotește de trei ori pe secundă și se mișcă prin spațiu cu aproximativ un milion de mile pe oră.

După cum notează NASA într-un comunicat de presă, fasciculul gigant de raze X poate ajuta oamenii de știință să înțeleagă de ce Calea Lactee practic explodează cu antimaterie, antiteza materiei care i-a nedumerit pe oamenii de știință de aproape un secol. Deși oamenii de știință știu ce este antimateria în teorie, ei încă nu știu cum a intrat în galaxia noastră.

A city-sized collapsed star has generated a beam of matter and antimatter that stretches for trillions of kilometers. This discovery could help explain the presence of positrons detected throughout the Milky Way galaxy and here on Earth. More: https://t.co/E7A3ZjgUT6 pic.twitter.com/YnPkU4N1Z5

— Chandra Observatory (@chandraxray) March 14, 2022