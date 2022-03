Femeia însărcinată, cărată pe targă după bombardamentul de la maternitatea din Mariupol, a murit

O femeie însărcinată care a fost fotografiată fiind evacuată dintr-o maternitate bombardată din orașul ucrainean Mariupol a murit împreună cu copilul ei. Ea a fost transportată de urgență la un alt spital în urma atacului rusesc de săptămâna trecută, a informat agenția de știri AP.

În timp ce medicii încercau să o salveze, și realizând că își pierde copilul, se spune că ea a strigat: „Omoară-mă acum!” Şoldul i-a fost zdrobit, iar pelvisul i s-a detaşat, a descoperit chirurgul Timur Marin, conform news.sky.com.

Copilul a fost născut prin cezariană, dar nu a prezentat „semne de viață”, a adăugat chirurgul. „Concentrându-ne pe femeie, mai mult de 30 de minute de resuscitare a mamei nu au dat rezultate. Amândoi au murit”, a spus chirurgul.

Medicii nu au avut timp să-i afle numele înainte ca soțul și tatăl ei să vină să-i ia trupul. Au fost mulțumiți că ea nu va fi plasată într-una dintre gropile comune săpate în oraș, au spus ei.

