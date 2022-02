Facebook concurează cu Google: translatorul universal care te face să uiți de Google Translate

În timpul evenimentului „Inside the Lab: Building for the metaverse with AI”, ce a avut loc miercuri, CEO-ul Meta (companie cunoscută anterior ca Facebook), Mark Zuckerberg, a explicat, din nou, viziunea companiei, adăugând câteva detalii care, pe viitor, ar putea să facă diferența.

El a mai dezvăluit că divizia de cercetare a Meta lucrează la un sistem universal de traducere a vorbirii, care ar putea eficientiza interacțiunile utilizatorilor cu inteligența artificială, în universul digital al Meta.

„Scopul aici este de a construi un standard universal care să poată încorpora cunoștințe și informații”, a spus Zuckerberg, în cadrul evenimentului.

El a subliniat, de asemenea, că Facebook s-a străduit, în mod continuu, să dezvolte tehnologii care să permită mai multor oameni din întreaga lume să acceseze internetul și s-a declarat încrezător că aceste eforturi vor fi continuate și în Metaverse.

Cum vrea Meta (Facebook) să ia fața Google Translate

Cu toate că nu a spus nimic în acest sens, se poate bănui că Zuckerberg are intenția de a crea un translator universal care, la un moment dat, să ia fața Google Translate.

Așadar, planurile sunt, în acest moment, la „dublu”. Pe de-o parte, Meta vrea să dezvolte „No Language Left Behind”, un sistem de traducere capabil să învețe „fiecare limbă, chiar dacă nu există mult text disponibil din care să învețe”.

„Creăm un singur model care poate traduce sute de limbi și care să ofere rezultate de ultimă generație, aferente tuturor limbilor de pe Pământ”, a completat șeful Meta.

În al doilea rând, se vrea crearea „AI Babelfish”. „Obiectivul aici este traducerea instantanee în toate limbile, dând posibilitatea utilizatorilor să beneficieze de traducere automată, ca mod de vorbire”, a promis Zuckerberg. „Aceasta este o superputere la care oamenii au visat de prea multă vreme”, a completat el.

Dacă planurile lui Mark Zuckerberg vor deveni realitate, se poate spune că viața noastră ar putea fi schimbată pentru vecie.