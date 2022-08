Facebook are probleme: a fost piratat sau s-a defectat algoritmul

Îți amintești toate acele pagini aleatorii ale celebrităților pe care le-ai likeuit pe Facebook când aveai 14 ani?

Ei bine, dacă te-ai conectat la Facebook, cu siguranță ai primit un memento.

La un moment dat, între 8:00 și 9:00 dimineața, utilizatorii au experimentat brusc un aflux de spam în fluxul de știri. Orice celebritate, trupă sau pagină extrem de populară urmărită de contul tău se confruntă acum cu fiecare postare făcută de orice cont către celebritate.

Utilizatorii au urmărit criza și au început să trimită spameze conturile celebrităților cu postări și meme-uri, exacerbând haosul de pe platformă. Utilizatorii mai oportuniști postează coduri QR în conturile lor PayPal și Cash App sau își conectează afacerile și conturile Spotify.

O altă mare tendință este postarea copypastas-urilor sau, în general, împărtășirea nemulțumirilor lor cu orice celebritate doresc. Este un moment prost să fii o celebritate care tocmai a lansat un film mediocru.

Downdetector, un site care urmărește defecțiunile aplicațiilor și site-urilor web prin rapoartele utilizatorilor, arată o creștere a plângerilor despre Facebook.

Vremuri grele pentru companiile de tehnologie

Amploarea problemei este enormă, deoarece afectează unele dintre cele mai urmărite conturi ale Facebook. Acestea includ paginile lui Cristiano Ronaldo, care are 152 de milioane de urmăritori, Shakira, care are 116 milioane și Rihanna, care are 101 milioane.

Defecțiunea pare să afecteze Facebook în mai multe țări de pe desktop și mobil.

În octombrie 2021, serviciile Meta Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp au scăzut timp de aproape șase ore la nivel global.

Nu este prima mare defecțiune tehnologică din luna august, Google s-a prăbușit brusc și a provocat un aflux de meme-uri. Google a reușit să-și repare problema în 45 de minute, în timp ce se pare că Facebook doarme la volan.

Cealaltă platformă de socializare a Meta Group, Instagram, pare să nu aibă probleme cu fluxul său de știri, sugerând că aceasta ar putea fi o eroare doar pe Facebook.

Sau mai sinistru, un hack de succes al Facebook și al algoritmului său.

Meta încă nu a abordat public problema la momentul redactării acestui articol.