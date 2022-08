Instagram și Facebook te urmăresc pe site-uri web accesate prin aplicațiile lor: ce a descoperit un inginer Google

Platformele de social media ca Facebook sau Instagram au avut o imagine proastă în ultima vreme, în mare parte determinată de amploarea colectării lor de date. Acum, Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a plusat.

Nemulțumit să urmărească doar fiecare mișcare pe care o faci în aplicațiile sale, Meta a conceput o modalitate de a ști, de asemenea, tot ceea ce faci pe site-urile externe accesate prin aplicațiile sale. De ce merge atât de departe? Și există vreo modalitate de a evita această supraveghere?

Meta are un browser personalizat în aplicație care funcționează pe Facebook, Instagram și pe orice site web pe care ai putea da click din ambele aplicații. Acum, fostul inginer Google și cercetător de confidențialitate Felix Krause a descoperit că acest browser proprietar are un cod de program suplimentar inserat în el. Krause a dezvoltat un instrument care a descoperit că Instagram și Facebook au adăugat până la 18 linii de cod site-urilor web vizitate prin browserele din aplicația Meta.

When I warned about the huge risks of in-app browsers 4 years ago

VS

When I prove that Instagram is actively using this

HackerNews #1 for 12 hours pic.twitter.com/Qe8j2ucXTF

— Felix Krause (@KrauseFx) August 11, 2022