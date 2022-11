Extinderea zonei Schengen încinge spiritele în UE. Cine se mai opune aderării României și care sunt motivele

România, Bulgaria şi Croaţia încearcă să adere la spaţiul Schengen, dar numărul celor care se opun acestui demers este în creștere. După ce Austria și-a exprimat reticența în privința extinderii zonei fără frontiere, iată că și social-democrații suedezi nu aprobă integrarea celor trei state în Acord. Cu toate acestea, negociatorii şi analiştii de la Bucureşti rămân optimişti.

Potrivit Visegrad 24, purtătorul de cuvânt al social-democraților suedezi, Ardalan Shekarabi, a declarat că Parlamentul de la Stockholm se va opune prin veto planului guvernului de a aproba aderarea Croației, României și Bulgariei la spațiul Schengen. Reprezentantul celui mai mare partid din țară a dă vina pe crima organizată și corupția din aceste trei state.

