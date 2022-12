Explozii în Kiev, miercuri dimineață. Cel puțin 10 drone iraniene au atacat capitala ucraineană VIDEO

Mai multe explozii au fost auzite la primele ore ale zilei de miercuri, în capitala ucraineană Kiev, două clădiri admnistrative fiind lovite de „resturile unei drone”, potrivit administrației orașului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că exploziile au lovit miercuri dimineața cartierul central al orașului, Shevchenkivskyi. „Serviciile de urgență au fost trimise”, a declarat Klitschko pe aplicația de mesagerie Telegram.

Oleksiy Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a declarat că sistemele de apărare aeriană au fost la lucru, iar Klitschko a afirmat că 10 drone Shahed au fost doborâte, potrivit The Guardian.

Dronele Shahed sunt furnizate de Iran Rusiei, care le folosește pentru a ținti infrastructura și obiective civile din Ucraina.

Administrația orașului Kiev a anunțat că o altă dronă a fost doborâtă, ridicând la 11 numărul total de drone Shahed doborâte.

Sirenele de raid aerian au sunat pentru prima dată la ora 05.57, dar prima explozie – care ar fi putut fi foc antiaerian – a fost raportată pe un canal ucrainean Telegram la ora 06.08.

Ambasadorul Marii Britanii a declarat că „stătea departe de ferestre și auzea explozii afară”.

Hărțile serviciilor de urgență au arătat că atât capitala, cât și regiunea din jurul ei au fost sub alertă de sirene antiaeriene timp de aproximativ 20 de minute înainte de explozii.

Sound of one of the explosions that Kyivans heard earlier this morning.

📹https://t.co/8Ob8AleEBd pic.twitter.com/Pquc7HpwWR

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 14, 2022