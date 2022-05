Explozie de proporție în sudul Ucrainei. Primarul numit de ruși anunță un atac terorist plănuit de Kiev

Incident șa Melitopol. O mașină-capcană care a explodat astăzi de dimineață a reușit să rănească două persoane. Anunțul a fost făcut de administraţia prorusă a orașului din sudul Ucrainei, ocupat de către forţe ruse, care acuză reprezentanții Ucrainei că se află în spatele acestui ”atentat”.

Russian troops modify a road sign outside Melitopol. Beneath the city’s name, the sign now reads, “RUSSIA FOREVER.” pic.twitter.com/Ey80Vuj72Y

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 28, 2022