Experții trag un semnal de alarmă, după asasinarea lui Shinzo Abe. Ce urmează la nivel mondial

Asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe este un alt semn că violența politică este în creștere în întreaga lume, spun experții, pe măsură ce atitudinile extremiste se normalizează și mai mult.

Ce se întâmplă în lume, după pandemie și criza economică

Izolarea și recesiunea economică provocate de pandemia COVID-19 a împins mai multe persoane online și în spații în care s-au radicalizat, adaugă acești experți. Amenințarea tot mai mare va necesita atenție și acțiune din partea guvernelor care trebuie să se confrunte cu problema terorismului intern și a extremismului, spun ei.

„Sunt foarte îngrijorată”, a declarat Ruth Marshall, politolog și profesor de studii religioase la Universitatea din Toronto. „Aceia dintre noi care studiază extremismul și violența politică – și este un grup mic – sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că acest lucru este în creștere.”

Poliția japoneză a declarat că Tetsuya Yamagami, bărbatul în vârstă de 41 de ani acuzat că l-a ucis pe Abe în timpul unui discurs de campanie cu o armă artizanală vineri, le-a spus anchetatorilor că a plănuit să-l ucidă pentru că a crezut în zvonurile privind legătura fostului lider cu o anumită organizație pe care poliția nu a identificat-o.

Potrivit relatării poliției, mama lui Yamagami ar fi fost falimentată de donațiile făcute către organizația respectivă, care a fost identificată ulterior ca fiind un grup religios marginal cunoscut sub numele de Biserica Unificării, scrie globalnews.

Tomihiro Tanaka, șeful filialei japoneze a bisericii, a confirmat ulterior că mama atacatorului era membră, dar a distanțat grupul religios de faptele comise de Yamagami, pe care le-a numit „perplexe” și care i-au provocat o „profundă indignare”.

Biserica – adesea descrisă ca fiind un cult motivat financiar, ai cărui adepți sunt numiți „Moonies”, după numele fondatorului său sud-coreean Sun Myung Moon – a găzduit discursuri ale lui Abe și ale altor lideri mondiali conservatori, inclusiv ale lui Donald Trump și ale membrilor administrației sale.

Fiul lui Moon, Sean Moon, și-a creat de atunci propria biserică în Pennsylvania, cunoscută sub numele de „Rod of Iron Ministries”, care are legături cu figuri de extremă dreapta precum Steve Bannon, și a răspândit teorii ale conspirației despre un război civil iminent în Statele Unite.

Asasinarea lui Shinzo Abe, un efect

Dar toate acestea nu explică pe deplin de ce Yamagami s-ar fi simțit obligat să-l împuște și să-l ucidă pe Abe, spune Jonathan Miller, director și membru senior al Institutului MacDonald-Laurier, care studiază regiunea Indo-Pacific.

El spune că un număr mare de bărbați din generația lui Yamagami, afectați de recesiunea economică a Japoniei de la începutul anilor 1990, locuiesc acasă și uneori se confruntă cu probleme de sănătate mintală – și apelează din ce în ce mai des la sanctuarele online.