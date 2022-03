Este 100% românească: aplicația care te ajută să scapi de toate bătăile de cap cu livrările, indiferent de curier

Din ce în ce mai mulți români sunt dependenți de livrările furnizate de curieri. Din pâcate, sunt atât de mulți, iar potențialele probleme, atât de multe, încât tinde să fie dificil să ții evidența tuturor. Din fericire, există o aplicație pentru asta.

Parcely este cea mai nouă aplicație integrată de track & trace destinată cumpărătorilor finali de pe teritoriul României. Nu contează de unde ai cumpărat produsul, ce curier ar trebui să se ocupe de livrare. Atâta timp cât ai un număr de urmărire, îl poți introduce în aplicația Parcely creată de Postis. Aceasta din urmă este o platformă digitală pentru managementul, automatizarea și optimizarea livrărilor realizate de curieri.

La ce te ajută o aplicație pentru urmărirea coletelor

Dacă totul merge bine, folosind noua aplicație, cumpărătorii vor putea vizualiza statusul tuturor comenzilor plasate, într-un singur loc. În acest fel, nu vor mai fi nevoiți să verifice periodic alte aplicații sau site-uri. În plus, vor primi notificări pe telefon în timp real, în fiecare etapă a livrării (de la procesarea comenzii de către comerciant, până la livrarea propriu-zisă), iar la finalul comenzii, vor putea inclusiv să ofere rating și feedback referitor la calitatea livrării. ”Parcely by Postis”, după numele ei complet, poate fi descărcată în mod gratuit din Google Play și App Store. La lansare, aplicația poate fi utilizată de cumpărătorii din România, după cum am menționat și în introducere, dar există planuri serioase de extindere, atât în Europa de Este, cât și centrală.

Cum folosești Parcely

în cazul în care livrarea este optimizată de retailer prin intermediul platformei Postis, informațiile sunt preluate automat, iar notificările sunt transmise către numărul de telefon care a fost introdus de cumpărător la momentul lansării comenzii;

în cazul în care cumpărătorul dorește să urmărească un colet care nu a fost procesat prin intermediul platformei, poate introduce manual numărul comenzii (AWB-ul) primit de la curier sau comerciant, iar comanda va fi adăugată în lista sa, urmând ca aplicația să îl notifice ulterior la fiecare schimbare a stării în livrare.