Accesoriile la ofertă care te fac să uiți de vremea ciudată de afară, pe eMag

Deși, din punct de vedere calendaristic, ar trebui să vină primăvara, iarna nu vrea să plece de pe meleagurile noastre. Așa că ai nevoie de haine și accesorii care să te protejeze de vânt, ploaie și poate chiar ninsoare, până o să apară soarele și pe strada noastră. La eMag găsești ce vrei în materie de fashion.

La eMag, ai cele mai bune oferte la haine și accesorii, care să te facă să uiți că mai e până vine căldura. Și știi că, indiferent că ai șifonierul plin, niciodată “nu ai ce să porți”. Mai mult, dacă nu îți place să umbli prin mall, din magazin în magazin, eMag îți îndeplinește dorințele vestimentare cu câteva clickuri.

Dacă alegi eMag, curierii îți livrează acasă, în cel mai scurt timp, produsele comandate. De asemenea, poți beneficia și de livrare în easybox. Prin urmare, nu e nevoie să fii acasă într-un anumit interval orar pentru a aștepta curierul, deci poți să îți ridici comanda exact atunci când ai tu timp. Convenabil, nu?

Articole vestimentare la ofertă, pe eMag

Așadar, iată cinci idei de articole vestimentare care să te protejeze și de frig, dar pe care le poți purta și primăvara.

Această jachetă softshell pentru femei este disponibilă pe eMag în șapte nuanțe și este impermeabilă, dar și rezistentă la vânt. Astfel, dacă îți plac drumețiile pe munte și nu mai vrei să aștepți până vine căldura, poți s-o porți pe un traseu montan chiar și pe ploaie. Are o glugă detașabilă, două buzunare frontale cu fermoar și un buzunar la nivelul pieptului. De asemenea, are acces ușor pentru imprimare datorită fermoarului interior-lateral.

O geacă pentru bărbați potrivită și pentru anotimpul rece, dar și pentru începutul primăverii este această geacă Geographical Norway. Este disponibilă pe eMag, la un preț special, în mai multe nuanțe, printre care negru, kaki și bleumarin. De asemenea, are o glugă detașabilă pe care o poți scoate, dacă nu ai nevoie de ea.

Primăvara este un anotimp ploios, așa că îți trebuie și o pereche de încălțăminte rezistentă la apă. Ideali în acest sens sunt acești pantofi sport impermeabili de la Under Armour. Sunt confortabili și flexibili, așa că sunt ideali pentru plimbare și alergare.

Cu o cămașă de blugi nu dai greș, la începutul primăverii. Cămașa cu croială lejeră poate fi asortată ușor în ținute casual. Pe piept are aplicate două buzunare cu clapetă și iîchidere cu capse. Materialul este subțire, dar rezistent la uzură și ușor de întreținut.

Este sezonul pantalonilor din piele ecologică. Această pereche de pantaloni cu talie înaltă și buzunare în laterale este perfectă pentru trecerea de la anotimpul rece la primăvară. O perechie de pantaloni lejeri, extrem de atrăgători, care te vor scoate în evidență. Poartă-i împreună cu un top sau un corset pentru un plus de senzualitate.