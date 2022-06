Elon Musk nu uită de ucrainieni: cea mai recentă mână de ajutor întinsă armatei, prin Starlink

Deși Elon Musk lucrează la cincisprezece mâini și nu ai crede să se odihnească niciodată, se pare totuși că își face timp și pentru războiul din Ucraina, încercând să întindă o mână de ajutor armatei de acolo, prin Starlink.

Încă din primele săptămâni ale războiului din Ucraina, Elon Musk a furnizat internet în regiune prin sistemul său Starlink, din cadrul SpaceX. Nu este însă suficientă mutarea sateliților deasupra Ucrainei pentru ca accesul la o conexiune online să fie facilitat. Mai sunt necesare și niște echipamente speciale care să faciliteze comunicarea cu respectivii sateliți, inclusiv niște antene. Prețul acestora din urmă gravitează în jurul a 500 de dolari, dar când vine vorba de armata ucraineană, se pare că Elon Musk le-a făcut un cadou, conform datelor obținute de The Guardian pe marginea subiectului.

⚡️The Armed Forces of Ukraine received new Starlink satellite communications systems from Elon Musk. https://t.co/yVhvr1aQT4

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 11, 2022