Elon Musk încinge spiritele la Twitter: șeful Tesla „deschide un război rece” în consiliul de administrație al companiei

După ce Twitter a adoptat „pilula otrăvitoare”, un plan menit să protejeze compania de intervențiile lui, Elon Musk a criticat consiliul de administrație, într-o postare publicată pe rețeaua de socializare.

„Salariiile din consiliul de administrație ar fi zero, dacă oferta mea ar reuși, deci aș economisi pe loc aproximativ 3 milioane de dolari pe an”, a scris Elon Musk pe Twitter. Comentariul a venit ca răspuns la postarea unui utilizator care critica consiliul.

Mai mult, semn că nu are de gând să se lase atât de ușor, Elon Musk nu s-a oprit aici și a continuat cu un nou tweet în care și-a întrebat cei 80 de milioane de urmăritori dacă 54,20 de dolari per acțiune ar fi un preț just pentru preluarea Twitter și, mai ales, dacă deciziile de acest fel ar trebui să fie lăsate în seama acționarilor, în detrimentul consiliului de administrație al companiei. În mod evident, mulți dintre cei care au citit tweet-ul lui Musk au răspuns afirmativ la întrebarea aproape retorică a acestuia.

Acțiunile Twitter au luat având de la venirea lui Elon Musk

De cealaltă parte a baricadei, Twitter a ales să invoce un plan de vânzare cu reducere a acțiunilor, pentru a tăia de la rădăcină orice tentativă a vreunui acționar de a cumpăra mai mult de 15%. Evident, Elon Musk a răspuns și de această dată, în stilul caracteristic, publicând melodia „Love Me Tender”, de la Elvis Presley.

Trebuie amintit că, în momentul de față, Elon Musk deține 9,1% dintre acțiunile Twitter.

Valoarea acțiunilor Twitter a explodat, ajungând la aproape 46,85 de dolari, adică o creștere bruscă de aproximativ 4%. Totuși, din aprilie până acum, adică de când Musk a anunțat că se va implica în companie, s-a înregistrat o creștere de 15%.

De remarcat că, în ciuda faptului că se declară un susținător al exprimării libere, magnatul a ales să fie destul de criptic în explicațiile sale, lăsând loc de interpretări.