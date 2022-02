Elon Musk și-a trimis mașina în spațiu. Unde se află acum automobilul Tesla și șoferul său

În urmă cu patru ani, o rachetă SpaceX Falcon Heavy (un derivat de mare capacitate al Falcon 9) a lansat o misiune de testare cu o încărcătură specială la bord: un Tesla Roadster roșu vișiniu din 2008 deținut de Elon Musk, cu un manechin îmbrăcat în costum spațial numit „Starman” pe scaunul șoferului.

Unde a ajuns mașina lui Elon Musk trimisă în spațiu

De atunci, Roadsterul roșu se plimbă pe o orbită oarecum neregulată în sistemul solar, făcând ocolul Soarelui aproximativ la fiecare 557 de zile, potrivit WhereIsRoadster.com, un site independent care urmărește în timp real poziția mașinii în spațiu.

Duo-ul Starman-Roadster a finalizat prima sa orbită în jurul Soarelui în august 2019 și a zburat pentru prima dată pe lângă Marte în octombrie 2020. Până în prezent, mașina a orbitat în jurul Soarelui de 2,62 de ori.

Site-ul de urmărire arată că Roadsterul se află în prezent la 234.366.378 mile, sau 20,97 minute lumină, de Pământ și se îndepărtează de planeta noastră cu o viteză de 4.020 mile pe oră (6.470 km/h).

Amplasarea „Starman” în sistemul solar pe 7 februarie 2022

Inițial, SpaceX a lansat Roaster pe o traiectorie spre orbita lui Marte și spera că, în cele din urmă, se va prăbuși pe Planeta Roșie, ceea ce, de fapt, i-a făcut pe unii oameni de știință să se îngrijoreze de o potențială contaminare bacteriană din cauza stării nesterile a mașinii, scrie Observer.

Potrivit WhereIsRoadster, acesta se îndreaptă într-adevăr spre Marte, de la o distanță de aproximativ două milioane de mile. Cu toate acestea, un calcul efectuat de astrofizicianul Hanno Rein, de la Universitatea din Toronto, a estimat că Roadsterul s-ar prăbuși mai degrabă fie pe Pământ, fie pe Venus sau pe Soare – în aproximativ 10 milioane de ani.

Calculul său s-a dovedit a fi adevărat până în prezent. În noiembrie 2018, „Starman” a trecut de orbita lui Marte și a derapat spre centura de asteroizi a sistemului solar, exact așa cum a prezis Rein.

La lansarea sa din 2018, Musk a setat manechinul Starman să asculte bucle nesfârșite ale piesei Space Oddity a lui David Bowie într-o ureche și Life On Mars în cealaltă în timpul călătoriei.

Dacă bateria ar mai fi funcționat, Starman ar fi ascultat Space Oddity 397.224 și Is there Life On Mars? de 535.242 de ori până acum.