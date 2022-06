Elevii români rămân fără profesori, în curând: criza de personal din educație, în cifre exacte

Foarte multe domenii din România se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai dureroasă astfel de criză s-ar putea însă să vizeze învățământul românesc, un domeniu în care exista deja de mulți ani o problemă cu personalul calificat.

În România anului 2022, mai puțin de unul din zece profesori are vârsta sub 30 de ani. Cei mai mulți dintre ei au niște vârste destul de avansate. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o revelație majoră faptul că peste 50% dintre profesori vor ajunge să iasă la pensie în următorii 10 ani, fără să fie foarte clar dacă va exista cineva să-i înlocuiască sau dacă își va dori asta. Practic, ne îndreptăm cu pași repezi spre situația în care educația unei întregi generații se află sub semnul întrebării. În materializarea acestui scenariu fatidic nu ajută nici salariile mici din educație, completate de migrația agresivă către locuri de muncă mai bine plătite.

Educația din România, în mâna unor pensionari

Cel mai recent studiu pe marginea vârstei profesorilor din România vine de la Eurostat, Institutul European de Statistică. Astfel, aflăm că, din cei 47.414 profesori din învățământul primar din România, mai mult de jumătate (28.376) aveau în 2020 vârsta de peste 50 de ani. Mai în detaliu, 7.734 dintre ei aveau vârsta între 55 și 64 de ani, iar 820 predau cu toate că au trecut de 65 de ani. Situația urmează același tipar, cu profesori în vârstă, și în învățământul gimnazial și liceal.

Dacă ne uităm la învățământul preuniversitar, Ministerul Educației confirmă că, în prezent, cu vârsta între 18 și 30 de ani, activează doar 19.000 de cadre didactice. Valoarea este infimă dacă ai în vedere că numărul total al profesorilor din țara noastră, în anul școlar abia încheiat, a fost de 208.642 persoane. Cei mai mulți profesori tineri, cu vârsta între 18 și 30 de ani, sunt în Sibiu (14%), Cluj (13%), Giurgiu (13%) și București (12,32%).

,,Suntem, din păcate, în pragul unei crize majore de personal în sectorul educațional, în condițiile în care dinamica angajărilor este redusă, iar presiunea pensionărilor tot mai mare. Dacă în 1995, în sistemul public de educație, aveam un personal didactic de 244.640 de oameni, în prezent suntem la puțin peste 200.000. Școala românească are nevoie de tineri, de absolvenți dispuși să urmeze această meserie și care, treptat, să acopere necesarul de posturi pe măsură ce cadrele didactice în vârstă vor ieși la pensie’’, afirmă prof. univ. dr. Alexandru Ioan Mincu, președintele Complexului Educațional Dr. Mioara Mincu.