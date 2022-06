Ministrul Educației, conferință în ziua publicării rezultatelor la BAC 2022. Veștile lui Sorin Cîmpeanu pentru elevi

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține, luni, 27 iunie, o conferință de presă pe tema rezultatelor de la BAC 2022. Rezultatele inițiale ale elevilor care au susținut Bacalaureatul vor fi afișate astăzi, până la ora 12, potrivit calendarului examenului maturității. La sesiunea din vară s-au înscris, în total, 126.454 de absolvenți de liceu. 111.329 sunt din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare.

Rezultate BAC 2022. Anunțul făcut de ministrul Sorin Cîmpeanu

Cu acest prilej, ministrul Sorin Cîmpeanu a dezvăluit județele care nu au înregistrat nicio medie de 10 la Bacalaureatul din acest an: „Avem, din păcate, județe în care nu s-a înregistrat nicio medie de 10. Este vorba de Alba, Brașov, Argeș, Timiș, Ilfov, Călărași, Giurgiu și Tulcea”. Per total, rata de promovare la examenul de BAC din acest an este 73,3%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani, a anunțat oficialul român.

Condițiile pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru a promova Bacalaureatul sunt următoarele:

să-și fi echivalat ori recunoscut (după metodologia de BAC 2022) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

să susţină toate probele scrise şi să ia nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

media generală să fie 6 (cel puţin) la probele scrise.

