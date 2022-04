Elena Udrea va fi audiată de autoritățile din Bulgaria în procesul de extrădare

Zi tensionată pentru Elena Udrea. Fosta blondă de la Cotroceni va fi audiată miercuri de trei judecători în Bulgaria, în cadrul procesului de extrădare. Decizia pe care o vor lua astăzi magistrații bulgari nu va fi însă definitivă, putând fi contestată la o instanță superioară. Udrea va sta în arest preventiv cel puțin până joi, când va fi judecată contestația pe care a făcut-o la măsura arestului preventiv. Mai multe detalii, în continuare.

Udrea va sta în arest preventiv cel puțin până joi, când contestația sa cu privire la măsura arestului preventiv va fi judecată. Fostul ministru a solicitat, prin intermediul avocatului, revocarea sentinței și emiterea unei alte măsuri preventive, mai blânde, cum ar fi arestul la domiciliu.

Fosta blondă de la Cotroceni și-a închiriat chiar și o locuință în Bulgaria pentru următorii 7 ani, tocmai pentru a demonstra că nu are de gând să fugă de acolo, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare.

Dacă va fi adusă în țară, Elena Udrea va ajunge să își ispășească pedeapsa de 6 ani de închisoare din Dosarul „Gala Bute“ la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou.

Cu ceva timp în urmă, fosta blondă de la Cotroceni a povestit despre traumele trăite în închisoare, în România.

„Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș“, a spus Udrea.