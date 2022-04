Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare. Decizia este definitivă, iar fostul ministru va fi încarcerat

Elena Udrea va executa 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, conform sentinței pronunțate de completul de cinci magistrați. Decizia este definitivă, iar instanța a respins contestația făcută de fostul ministru, menținând sentința de 6 ani de închisoare. Instanța a luat astăzi, 7 aprilie, decizia finală privind contestația în anulare formulată de către Direcția Națională Anticorupție în cazul „Gala Bute”, în care protagonistă este Elena Udrea.

Elena Udrea, condamnată la închisoare

Magistrații au dispus respingerea contestației în anulare, astfel că fostul ministru Elena Udrea, condamnată definitiv în iunie 2018 la 6 ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul Gala Bute, va executa pedeapsa.

„Respinde ca nefondate contestatiile ]n anulare ale Elenei Udrea si Rudel Obreja”, a anunțat magistratul. Constată că în dosarul adiacent s-a dispus suspendarea deciziei definitive față de reudel Obreaja”, a mai spus acesta.

Decizia este definitivă și a fost luată cu majoritate.

Rudel Obreja a primit și el cinci ani de închisoare, iar pentru Ştefan Lungu, Gheorghe Nastasia, Ana Maria Topoliceanu şi Dragoş Marius Botoroagă, care au fost condamnați cu suspendare în primă instanţă, procurorul a cerut stabilirea de pedepse cu executare.

„Inculpata Udrea Elena Gabriela a sustinut ca nu a pretins si nu a primit, in cursul anului 2010 si nici ulterior, direct sau indirect, bani sau alte foloase in legatura cu vreun act ce intra in atributiile sale de serviciu, iar materialul probator administrat in cursul urmaririi penale si al judecatii infirma intr-o maniera categorica acuzatiile aduse. (…) Apararile inculpatei Udrea Elena Gabriela sunt nefondate, fiind infirmate de mijloacele de proba administrate in cauza. (…)

Probele administrate (…) au dovedit fara echivoc ca sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor de coruptie au ajuns in patrimoniul inculpatei Udrea Elena Gabriela si al Organizatiei PDL Bucuresti, prin remiteri in numerar sau plata contravalorii unor servicii prestate in favoarea acestora”, se arata in motivare.

„Am participat personal la cateva discutii ale celor din minister privind derularea acestui eveniment atunci cand parea ca lucrurile se blocau asa cum aflam de la cei implicati in MDRT, scopul prezentei mele fiind de a asculta punctele de vedere diferite ale functionarilor ministerului, de a discuta cu toti acestia, de a concluziona, de a gasi solutia legala si de a merge mai departe.

Nu cred ca au fost mai mult de doua astfel de intalniri ale mele cu cei din minister. Am cerut intotdeauna in aceasta actiune in mod expres celor din minister sa gaseasca solutiile legale si le-am spus ca daca ceva li se pare ca este ilegal si nu au varianta legala, prefer sa comunicam primului-ministru ca nu putem implica MDRT in eveniment”, a afirmat Udrea, conform motivarii.