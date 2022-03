Electric Castle continuă tradiția: ce trebuie să știi despre ediția de anul acesta a festivalului

Electric Castle este unul dintre cele mai iubite festivaluri d muzică din România și se desfășoară, în fiecare an, la Castelul Bánffy din comuna Bonțida, județul Cluj. Festivalul îmbină în lineup genuri muzicale variate cum ar fi rock, reggae, hip hop, trap, muzică electronică sau indie.

Ediția cu numărul șapte a adus festivalului premiul de „Best Medium Sized Festival” la European Festival Awards, categorie la care Electric Castle a fost nominalizat în fiecare an. În edițiile anterioare, festivalul a avut pe scenă nume importante din muzica mondială, ca Florence + the Machine, Thirty Seconds to Mars, The Prodigy, Skrillex, Deadmau5, alt-J, Franz Ferdinand, Bring Me the Horizon, Fatboy Slim, Sigur Ros, Bastille, Rudimental, Thievery Corporation, Die Antwoord, Jessie J, Limp Bizkit și mulți alții.

Ce se va întâmpla la Electric Castle în 2022

Ediția din 2022 este una reprogramată, așadar, în momentul de față, organizatorii fac demersuri pentru a reconfirma toți artiștii care au promis inițial că vor susține concerte la Electric Castle. Până în momentul de față, singurele trupe care au reconfirmat sunt Deftones, Twenty One Pilots și Gorillaz.

Din lista inițială fac parte trupe ca Foals, The Neighbourhood, Fisher, ZHU, Tommy Cash, Floring Points (live), Rezz, Tycho, Amon Tobin, Alec Benjamin, Purple Disco Machine, Camo & Krooked, High Contrast, Urbandawn, MC Dynamite și Meute, The Chemical Brothers, Placebo, Aurora, Machine Gun Kelly, Sheck Wes, Nghtmre, Bicep, Noisia, Floating Points, Wilkinson, Booka Shade, TIGA, HVOB, Princess Nokia, Goldie, Jayda G, Erol Alkan, Mulatu Astatke, Nastia, Hosh, Dub Pistols, Omar Souleyman, Sleaford Mods, Fever 333, B. Traits, Kraak and Smaak, dar și mulți-mulți alții.

Rămâne de văzut cine altcineva va mai reconfirma venirea la ediția din 2022 a festivalului Electric Castle.

Ediția de anul acest se va desfășura în perioada 13-17 iulie 2022.

Biletele au prețuri cuprinse între 1.499 lei și 789 lei, după cum urmează: