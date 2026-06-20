Ce perioade sunt considerate vechime la pensie chiar dacă nu ai avut un loc de muncă. Mulți români nu știu că se iau în calcul

Studiile universitare pot conta la pensie

Una dintre cele mai cunoscute perioade asimilate este cea a studiilor universitare. Anii petrecuți la facultate pot fi luați în calcul la pensie dacă studiile au fost urmate la zi (sau cu frecvență, conform prevederilor legale) și au fost finalizate cu diplomă. Regula se aplică pentru studiile de licență, masterat sau doctorat, în condițiile prevăzute de lege.

Este important de știut că aceste perioade sunt valorificate ca stagiu de cotizare pentru pensie, chiar dacă în timpul studiilor nu au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii.

Serviciul militar și alte perioade recunoscute

Persoanele care au efectuat serviciul militar obligatoriu înainte de suspendarea acestuia beneficiază, de asemenea, de recunoașterea acestei perioade la calculul pensiei. Legea include și perioadele în care o persoană a fost concentrată, mobilizată sau chiar în prizonierat.

Aceste intervale sunt considerate perioade asimilate și se adaugă stagiului de cotizare în condițiile prevăzute de legislația pensiilor.

Concediul pentru creșterea copilului este luat în calcul

Mulți părinți nu știu că perioada în care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului este recunoscută la stabilirea pensiei. Aceasta reprezintă o perioadă asimilată și poate contribui la stagiul total necesar pentru deschiderea dreptului la pensie.

Pentru multe persoane, acești ani pot face diferența atunci când se calculează vechimea necesară pentru pensionare.

Perioadele lucrate în străinătate pot fi valorificate

Românii care au lucrat în alte state membre ale Uniunii Europene sau în țări cu care România are acorduri de securitate socială pot beneficia de recunoașterea perioadelor de asigurare realizate în străinătate. Acestea sunt luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie, conform reglementărilor internaționale aplicabile.