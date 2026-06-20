Ce perioade sunt considerate vechime la pensie chiar dacă nu ai avut un loc de muncă. Mulți români nu știu că se iau în calcul

Atunci când vine vorba despre pensie, cei mai mulți români se gândesc doar la anii în care au avut un contract de muncă și au plătit contribuții la sistemul public. Totuși, legislația prevede și o serie de perioade care sunt luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, chiar dacă persoana nu a avut un loc de muncă în acea perioadă.
Aceste intervale sunt cunoscute drept perioade asimilate stagiului de cotizare și pot contribui la îndeplinirea condițiilor necesare pentru pensionare.
Una dintre cele mai cunoscute perioade asimilate este cea a studiilor universitare. Anii petrecuți la facultate pot fi luați în calcul la pensie dacă studiile au fost urmate la zi (sau cu frecvență, conform prevederilor legale) și au fost finalizate cu diplomă. Regula se aplică pentru studiile de licență, masterat sau doctorat, în condițiile prevăzute de lege.
Este important de știut că aceste perioade sunt valorificate ca stagiu de cotizare pentru pensie, chiar dacă în timpul studiilor nu au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii.
Persoanele care au efectuat serviciul militar obligatoriu înainte de suspendarea acestuia beneficiază, de asemenea, de recunoașterea acestei perioade la calculul pensiei. Legea include și perioadele în care o persoană a fost concentrată, mobilizată sau chiar în prizonierat.
Aceste intervale sunt considerate perioade asimilate și se adaugă stagiului de cotizare în condițiile prevăzute de legislația pensiilor.
Mulți părinți nu știu că perioada în care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului este recunoscută la stabilirea pensiei. Aceasta reprezintă o perioadă asimilată și poate contribui la stagiul total necesar pentru deschiderea dreptului la pensie.
Pentru multe persoane, acești ani pot face diferența atunci când se calculează vechimea necesară pentru pensionare.
Românii care au lucrat în alte state membre ale Uniunii Europene sau în țări cu care România are acorduri de securitate socială pot beneficia de recunoașterea perioadelor de asigurare realizate în străinătate. Acestea sunt luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie, conform reglementărilor internaționale aplicabile.
De aceea, este important ca persoanele care au muncit în afara țării să păstreze documentele care atestă perioadele de activitate și contribuțiile achitate.
Specialiștii recomandă verificarea periodică a situației personale în evidențele Casei Naționale de Pensii. Mulți români descoperă abia în apropierea pensionării că anumite perioade pot fi valorificate sau, dimpotrivă, că lipsesc documente necesare pentru recunoașterea acestora.
Anii de facultate, serviciul militar, concediul pentru creșterea copilului sau perioadele lucrate în străinătate pot avea un impact important asupra stagiului de cotizare și asupra dreptului la pensie. Din acest motiv, este recomandat ca fiecare persoană să își verifice din timp situația pentru a evita surprizele neplăcute atunci când va depune dosarul de pensionare.