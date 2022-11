EA a făcut anunțul: când apare Need for Speed ​​Unbound, ce calculator îți trebuie să te bucuri de el

Noul Need for Speed urmează să fie lansat.

Simți nevoia de viteză? Mai important, are PC-ul tău viteza necesară pentru ca noul Need for Speed ​​să ruleze cu viteza de care ai nevoie? Astăzi este ziua în care să afli.

Need for Speed ​​Unbound este programat să se lanseze pe 2 decembrie, iar cu această dată la puțin peste o săptămână distanță, Electronic Arts a anunțat detaliile despre când se va lansa exact, ce fel de opțiuni de accesibilitate va suporta și, așa cum s-a promis mai sus, de ce exact ai nevoie pentru a-l rula.

Need for Speed ​​Unbound – Cerințele de sistem

Cerințe minime:

OS: Windows 10 pe 64 de biți

Procesor (AMD): Ryzen 5 2600 sau echivalent

Procesor (Intel): Core i5-8600 sau echivalent

Memorie: 8 GB

Placă grafică (AMD): RX 570 sau echivalent

Placă grafică (NVIDIA): GTX 1050 Ti sau echivalent

DirectX: 12 Placă video compatibilă

Cerințe de conectare online: 1 Mbps sau mai rapidă conexiune la internet

Spațiu pe hard disk: 50 GB+

Cerințe recomandate:

OS: Windows 10 pe 64 de biți

Procesor (AMD): Ryzen 5 3600 sau echivalent

Procesor (Intel): Core i7-8700 sau echivalent

Memorie: 16 GB

Placă grafică (AMD): Radeon RX5700 sau echivalent

Placă grafică (NVIDIA): GeForce RTX 2070 sau echivalent

DirectX: 12 Placă video compatibilă

Cerințe de conectare online: 1 Mbps sau mai rapidă conexiune la internet

Spațiu pe hard disk: 50 GB+

Need for Speed ​​Unbound va accepta crossplay în modul multiplayer Lakeshore Online pe PC, Xbox Series X-S și PlayStation 5, dar poate fi dezactivat dacă preferi să nu. De asemenea, va oferi o gamă de opțiuni de control și ajustări, funcții de accesibilitate, cum ar fi modul daltonism, dimensiunea reglabilă a textului de chat și comenzile de iluminare și, aceasta se simte puțin ciudat, 17 opțiuni audio diferite, inclusiv „gama dinamică, echilibrarea mașinii, volumele de vorbire, efecte și muzică și ajustarea setărilor VOIP pentru atunci când ardeți drumul în Lakeshore Online.”

Need for Speed ​​Unbound – când se lansează

Actualizarea de astăzi dezactivează și programul de lansare ușor complicat al Need for Speed ​​Unbound. Are aproape la fel de multe piese mobile ca și cerințele de sistem:

Need for Speed ​​Unbound Palace Edition se lansează pe 28 noiembrie 2022 23:00 PT / 29 noiembrie 2:00 ET / 7:00 UTC / 8:00 CET

se lansează pe 28 noiembrie 2022 23:00 PT / 29 noiembrie 2:00 ET / 7:00 UTC / 8:00 CET Need for Speed ​​Unbound Standard Edition se lansează pe 1 decembrie 2022, ora 23:00 PT / 2 decembrie, 2:00 ET / 7:00 UTC / 8:00 CET

se lansează pe 1 decembrie 2022, ora 23:00 PT / 2 decembrie, 2:00 ET / 7:00 UTC / 8:00 CET EA Play/EA Play Pro se lansează pe 28 noiembrie 2022, 23:00 PT / 29 noiembrie, 2:00 ET / 7:00 UTC / 8:00 CET

se lansează pe 28 noiembrie 2022, 23:00 PT / 29 noiembrie, 2:00 ET / 7:00 UTC / 8:00 CET EA Play – Joacă proba de 10 ore a Need for Speed ​​Unbound Standard Edition (și păstrezi progresul când cumperi jocul)

Joacă proba de 10 ore a Need for Speed ​​Unbound Standard Edition (și păstrezi progresul când cumperi jocul) EA Play Pro – Obțineți versiunea completă Palace a Need for Speed ​​Unbound cu abonamentul EA Play Pro.

Pentru a încurca și mai mult lucrurile, iată o hartă cu timpii de lansare cu acces anticipat: