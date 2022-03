Dronă rusească, doborâtă după ce a invadat spațiul NATO, zburând deasupra Poloniei

O dronă rusă a zburat deasupra Poloniei înainte de a intra în spațiul aerian ucrainean unde a fost doborâtă, a susținut armata ucraineană aseară. Într-o declarație, comandamentul forțelor aeriene ucrainene a spus că drona a zburat în spațiul aerian NATO, acuzând Moscova de „provocare”.

Drona s-a învârtit pentru prima dată deasupra site-ului din Yavoriv, vestul Ucrainei, care a fost lovit duminică de o salvă de rachete de croazieră, într-o aparentă încercare de a evalua rezultatul, se arată în comunicat. Apoi a pătruns în Polonia înainte de a reveni în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborât de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Surse militare ucrainene au spus că s-a înțeles că este o dronă Forpost rusă, care este o copie licențiată a dronei israeliene Searcher. Aceasta nu a zburat în nicio altă țară.

Surse militare ucrainene au spus că este vorba despre o dronă Forpost rusă, care este o copie licențiată a dronei israeliene Searcher. În aceeași declarație se face referire și la drona care a fost găsită, luni, în Bistrița Năsăud, precum și la cea care a ajuns în Croația. O dronă ucraineană de recunoaştere s-a prăbuşit în noaptea de joi spre vineri în Zagreb, capitala Croației.

Investigatorii croați au reușit să găsească rămăşiţe ale unei bombe aeriene în drona care s-a prăbuşit joi seara în sud-vestul Zagrebului, după ce a survolat spațiul aerian al României și Ungariei, a declarat duminică ministrul croat al Apărării, Mario Banozic.

Acesta a mai precizat că este vorba despre un vehicul aerian fără pilot de fabricaţie sovietică, din anii 70, dar că încă nu este clar dacă a fost lansat de fortele armate ale Rusiei sau ale Ucrainei.

Markiyan Lubkivsk, consilierul șef al ministrului ucrainean al apărării, Markiyan Lubkivsky, a sspus anterior pentru ziarul croat Jutarnji List că drona prăbușită nu aparține Ucrainei, potrivit euronews.com.

Până acum, autoritățile ruse nu au făcut nicio declarație cu privire la drona de tip Tu-141, mai precis dacă ar putea fi un dispozitiv scos din uz care ar fi putut fi făcut recent din nou operațional.

