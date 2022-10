Drama lăutăresei care s-a pocăit și a ajuns să cânte numai muzică bisericească. Gabi Luncă sfârșește doborâtă de pandemie: „M-am jelit zile întregi”

Fie că asculți, sau nu, muzică lăutărească, nu ai cum să nu fi auzit de Gabi Luncă. Cumva, artista a reușit să intre în memoria colectivă a românilor prin intermediul cântecelor sale de dor și jale.

La vârsta de 82 de ani, Gabi Luncă trecea în neființă. Se întâmpla în anul 2021, în urma unei suferințe pricinuite de teribilul virus care ne-a schimbat tuturor modul de a exista.

Gabi Luncă a avut o viață grea, însă nu a uitat niciodată să zâmbească

Cu toate că a avut o viață extrem de dificilă, Gabi Luncă obișnuia mereu să zâmbească. Și-a dorit mult să aibă copii, ba chiar s-a rugat la cele sfinte să îi îndeplinească dorința.

De îndeplinit, i s-a îndeplinit, însă nu a apucat mult să se bucure de unul dintre copii. Prima ei fiică a murit la vârsta de două luni, după ce a fost diagnosticată cu encefalită. „Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut”, mărturisea, la un moment dat, Gabi Luncă.

Mai mult, se pare că artista a avut de înfruntat Ilicitul (termen vechi pentru Fiscul de acum). „În anii ’80, un salariu era de 1.700 de lei, iar nouă ne venise factura la telefon cam 8.000 de lei. Cei de la Ilicit ne-au bătut la uşă, căci li s-a părut ciudat, însă fetele noastre au reuşit să-i fenteze pe inspectori”, declara, de asemenea, artista.

Probabil pentru a se ascunde mai bine de vechiul Fisc, Gabi Luncă își îmbrăcase câțiva dinți în aurul pe care îl primise primit, la un moment dat, la unul dintre evenimentele la care a cântat. De altfel, pe timpuri, ea și soțul ei erau invitați peste tot, fiind foarte apreciați la evenimente de tip: nuntă, botez și alte petreceri.

Și cum viața nu-ți dă numai bune sau numai rele, în 2009, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ulterior, a reușit să se vindece, iar artista susținea că ar fi ajutat-o rugăciunea, în acest sens.

„Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, mai spunea ea.

Ca de obicei, divinitatea în care credea Gabi Luncă a ajutat-o, însă în felul ei. În urma cancerului, a rămas fără un sân. „Această boală este foarte grea, am avut momente de disperare. M-am jelit zile întregi, mă uitam la toate hainele şi mă întrebam dacă mă mai întorc acasă ca să pot să le port. Citostaticele au fost insuportabile pentru mine, dar Dumnezeu nu m-a lăsat”.

Pandemia i-a dat ultima lovitură

În data de 2 aprilie, Gabi Luncă își dădea ultima suflare, după o internare de două săptămâni la Spitalul de Urgență Ilfov. Fusese diagnosticată cu Covid-19. Cu toate că au încercat din răsputeri, medicii nu au mai putut face absolut nimic pentru ea.

În mod evident, familia artistei a primit cu tristețe vestea morții. „După 23 ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreaga! O să ne revedem”, scria, la vremea respectivă, pe Facebook, Rebecca Onoriu, fiica cea mică a cântăreței.

Întru clarificarea situației, trebuie menționat că soțul artistei, Ion Onoriu, deceda în luna ianuarie a anului 1998, ceea ce, așa cum este lesne de înțeles, i-a provocat o suferință suplimentară artistei, timp de 23 de ani.

Acești ani care au trecut de la moartea soțului ei, și i-a petrecut cântând muzică bisericească penticostală, renunțând pentru totdeauna la muzica lăutărească.